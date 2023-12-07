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Хлопчик, який дивом вижив після ракетного удару по Вінниці, зустрівся з Папою Римським

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хлопчик, який дивом вижив після ракетного удару по Вінниці, зустрівся з Папою Римським
Ромчик передав Папі Римському аркуш зі своїми фотографіями з лікарні та текстом, а також браслет
фото з відкритих джерел

На зустрічі також була дівчинка, яка отримала поранення під час обстрілу вокзалу у Краматорську

У День Святого Миколая, 6 грудня, в Римі 9-річний Роман Олексів зі Львова, який втратив маму, а сам дивом вижив під час ракетної атаки окупантів по Вінниці, зустрівся з Папою Римським. Він подарував понтифіку пам'ятний браслет і отримав від нього благословення. Про це йдеться на сторінці хлопчика у Facebook.

Батько хлопчика, Ярослав Олексів, у соцмережах зазначив, що цією поїздкою «здійснюють ще одну мрію Романа». На фото із зустрічі можна побачити також Яну Степаненко, яка отримала поранення під час обстрілу вокзалу у Краматорську. Тоді дівчинка втратила обидві кінцівки, їй встановили протези в США.

На відео видно, як Ромчик передав Папі Римському аркуш зі своїми фотографіями з лікарні та текстом, а також браслет. Після цього понтифік обійняв дитину. «Це була незабутня і благословенна зустріч», – написав Ромчик.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року по центру Вінниці вдарили російські ракети. Унаслідок цього удару загинули зокрема три дитини, до медиків по допомогу звернулися 202 людини. Загалом загинули 27 людей. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці відкритим терористичним актом. 

Міністерство оборони РФ підтвердило, що російська армія під час удару по Вінниці цілилася в Будинок офіцерів – цивільний об'єкт, який функціонував як концертний зал, – і заявило, що в будівлі нібито відбувалася «нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь».

Роман Олексів переніс 31 операцію
Роман Олексів переніс 31 операцію
фото з відкритих джерел

У той день 7-річний Роман разом з мамою Галиною зі Львова очікували на прийом у лікаря у вінницькій клініці. Унаслідок російського удару 29-річна жінка загинула на місці, а хлопчик отримав важкі опіки – 45% поверхні тіла. За життя дитини боролись вінницькі та львівські лікарі. Коли стан Романа вдалося стабілізувати, його доправили у лікарню в Німеччині.

Роман Олексів показав справжню незламність та після скількох операцій повернувся на паркет
Роман Олексів показав справжню незламність та після скількох операцій повернувся на паркет
фото з відкритих джерел
Дитина вже бере участь у змаганнях з танців та виборює там нагороди
Дитина вже бере участь у змаганнях з танців та виборює там нагороди
фото з відкритих джерел

Після пересадки шкіри та пластичних операцій Роман потрапив у заголовки світових ЗМІ, коли взяв участь у змаганнях із бальних танців «The Legend of Golden Lviv».

Роман Олексів з татом
Роман Олексів з татом
фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що хлопчик, який вижив під час ракетного удару по Вінниці, повернувся в Україну.

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Теги: діти Папа Римський дитина

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