Посадовці однієї з військових частин Чернігівщини завдали збитків державі на 40 млн грн

Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору

Міністерство оборони України провело аудит, після якого виявило порушення в одній із військових частин Чернігівщини на майже 40 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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«Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн. Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 млн грн збитків», – йдеться в повідомленні.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

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При чому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 млн грн. Під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

«Щодо порушень посадових осіб – зокрема командира військової частини – що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів», – додали в Міноборони.

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