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Посадовці однієї з військових частин Чернігівщини завдали збитків державі на 40 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовці однієї з військових частин Чернігівщини завдали збитків державі на 40 млн грн
Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених
фото ілюстративне

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору

Міністерство оборони України провело аудит, після якого виявило порушення в одній із військових частин Чернігівщини на майже 40 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області. Аудитори встановили порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн. Зокрема, наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 млн грн збитків», – йдеться в повідомленні.

Аудит встановив, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

При чому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість з них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених.

Також встановлено інші порушення на загальну суму 1,7 млн грн. Під час перевірки Служби внутрішнього аудиту Міноборони встановлено факти перешкоджання діям аудиторів.

«Щодо порушень посадових осіб – зокрема командира військової частини – що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передано до правоохоронних органів», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Теги: Чернігівщина війна Міноборони

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