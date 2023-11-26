Військова підтримка України: представник Конгресу США зробив тривожну заяву

У Конгресі сподівалися проголосувати за додатковий пакет військової допомоги для України до Різдва, однак зараз це майлоймовірно

Розбіжності в Конгресі ставлять під питання, чи продовжить Вашингтон надавати своїм союзникам озброєння

Сполученим Штатам Америки буде важко схвалити нову допомогу для України та Ізраїлю до кінця 2023 року. Питання гальмується через розбіжності між республіканцями та демократами щодо запропонованих змін в охороні південного кордону США. Про це заявив голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, передає Bloomberg.

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Зазначається, що до цього в Конгресі сподівалися проголосувати за додатковий пакет військової допомоги для України й Ізраїлю до Різдва (25 грудня).

«Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що кордон повернеться до попереднього стану», – зазначив республіканець Тернер.

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За його словами, це може включати обмеження на в'їзд осіб, які шукають притулку, через мексиканський кордон та інші положення щодо його охорони.

Республіканці в Конгресі США хочуть пов'язати схвалення іноземної військової допомоги з посиленням прикордонної політики після того, як американський президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроєкт, що продовжує фінансування уряду США до початку наступного року.

«Я думаю, що буде дуже важко домогтися цього до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону», – пояснив Тернер.

Конгрес повертається до роботи цього тижня. На порядку денному – ухвалення законів щодо Ізраїлю та України. Подальші ускладнення поставлять під питання, чи продовжить Вашингтон надавати своїм союзникам ресурси та озброєння.

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Нагадаємо, що у жовтні Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.

Як відомо, у Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін спростував спекуляції щодо щодо вибору Штатів між Україною та Ізраїлем.