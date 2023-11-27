«Укрзалізниця» запускає новий потяг міжнародного сполучення

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн

«Укрзалізниця» запускає новий маршрут до Будапешта та Відня, який буде зручний для пасажирів з Києва, Рівного, Луцька та Львова. Про це повідомляє пресслужба.

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«Вже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень, який на станції Чоп буде «підвʼязаний» під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Нове сполучення на Відень стане зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк – Рівне – Чоп – Ужгород.

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Розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах «Укрзалізниці», а денний сегмент (Чоп – Будапешт – Відень) – у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн: тобто майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ – Відень вагонами класу «ріц».

Розклад руху потяга Чоп – Відень

Відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31-00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп – Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, у Будапешт-Келеті він буде о 14:20-14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

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На зворотному шляху поїзд №143 Відень – Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, у Будапешт-Келеті буде о 13:19 – 13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять рикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 – 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

«Також пасажирам не варто хвилюватися за свою стиковку в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів», – зазначили в «Укрзалізниці».

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень – Чоп – Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах «Укрзалізниці» або Австрії. Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії запуститься вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, 23 листопада «Укрзалізниця» відправила у перший рейс Food Train.