Франциск прибув до римської лікарні «Gemelli Isola», де пройшов комп’ютерну томографію

Папа Римський Франциск через застуду пройшов у лікарні обстеження легень, усі робочі аудієнції понтифіка були скасовані. Про це повідомляє Vatican News.

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«У суботу, 25 листопада 2023 року, директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні поширив повідомлення про те, що скасовані всі аудієнції Папи Франциска, заплановані на цей ранок, через легку застуду», – ідеться у повідомленні.

Після обіду Бруні також повідомив, що Папа раннього пообіддя прибув до римської лікарні «Gemelli Isola», де пройшов комп’ютерну томографію, щоб «виключити загрозу легеневих ускладнень».

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«Результати обстеження негативні, тож він повернувся до «Дому святої Марти», – поінформував речник Апостольської Столиці.

Раніше Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань.

Також Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

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Пізніше понтифік заявив, що в його недавніх словах про «велику матінку Росію» не було політичного підтексту. Франциск визнав, що його нещодавні коментарі були «погано сформульовані», а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.