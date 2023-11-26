Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський захворів: через обстеження скасували всі аудієнції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Римський захворів: через обстеження скасували всі аудієнції
Франциск підхопив застуду
фото: Vatican News

Франциск прибув до римської лікарні «Gemelli Isola», де пройшов комп’ютерну томографію

Папа Римський Франциск через застуду пройшов у лікарні обстеження легень, усі робочі аудієнції понтифіка були скасовані. Про це повідомляє Vatican News.

«У суботу, 25 листопада 2023 року, директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні поширив повідомлення про те, що скасовані всі аудієнції Папи Франциска, заплановані на цей ранок, через легку застуду», – ідеться у повідомленні.

Після обіду Бруні також повідомив, що Папа раннього пообіддя прибув до римської лікарні «Gemelli Isola», де пройшов комп’ютерну томографію, щоб «виключити загрозу легеневих ускладнень».

«Результати обстеження негативні, тож він повернувся до «Дому святої Марти», – поінформував речник Апостольської Столиці.

Раніше Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань. 

Також Папа Римський Франциск висловив думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ.

Пізніше понтифік заявив, що в його недавніх словах про «велику матінку Росію» не було політичного підтексту. Франциск визнав, що його нещодавні коментарі були «погано сформульовані», а саму фразу нібито слід розглядати у культурному контексті.

Читайте також: На чиєму боці Ватикан? Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом
Теги: Папа Римський Ватикан хвороба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гжегожа Кашака було призначено єпископом 2009 року Папою Бенедиктом XVI після того, як він деякий час займався справами Ватикану
Папа Римський зняв з посади польського єпископа, у єпархії якого священник влаштував оргію
27 жовтня, 10:38
Папа висловив співчуття сім'ям загиблих
Війна в Ізраїлі: Папа Римський відреагував
8 жовтня, 20:01
Понтифік додав, що церква завжди повинна підходити до своїх стосунків із людьми з «добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням»
Папа Римський припустив можливість благословення гомосексуальних пар
3 жовтня, 11:54

Соціум

Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Росіяни кажуть про другу за день атаку безпілотників на Смоленськ
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Молдова закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною: яка причина
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа
На Челябінському тракторному заводі, який випускає двигуни для танків, спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Атака на Україну, у РФ дрон влетів у багатоповерхівку: головне за ніч
9422
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8151
«Люди живуть тут 80 років, але «таких» мишей не бачили». Як село на лінії фронту готується до зими
7551
Майор запасу Нацгвардії про третю хвилю штурму Авдіївки: «Ворог лізе з усіх щілин»
5609
Хто «кришує» Московську церкву у Верховній Раді. Повний список депутатів
5010
Де сьогодні перебувають віряни Помісної церкви. Відповідь «інтелігенції, яка протестує»

Новини

Мокрий сніг, дощ та ожеледь: прогноз погоди на 26 листопада
Вчора, 05:51
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 03:21
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Вчора, 01:51
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:25
Ситуація в енергетиці цієї зими – набагато гірша, – Український інститут майбутнього
25 листопада, 14:20
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад 6 годин
25 листопада, 09:02

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua