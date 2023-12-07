Стало відомо, коли Україна отримає від США усі 14 замовлених комплексів Vampire

Разом з новою партією Vampire повинні надійти перші ракети APKWS оснащені безконтактним детонатором

Уже цього місяця Україна отримає всі замовлені у США комплекси протидії безпілотникам Vampire. Йдеться про 14 одиниць. Про це повідомляє командування Військово-морських сил США.

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Зазначається, що у грудні 2023 року завершать постачання Vampire. Ці системи були розроблені для виявлення та перехоплення безпілотників. Розробка, виробництво та постачання систем проходить у максимально короткі терміни під керівництвом спеціальної Команди розробок точних видів озброєння PMA-242 ВМС США.

«Ми поставили перші чотири системи лише за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи», – заявив заступник керівника програми іноземних продажів Кевін Распет.

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ВМС США також повідомляють, що разом з новою партією Vampire повинні надійти перші ракети APKWS оснащені безконтактним детонатором. Це станеться найближчими тижнями.

Нагадаємо, 6 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн.

Також Пентагон розкрив, скільки коштів інвестували США у виробництво зброї для України.