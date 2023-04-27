Папа Римський вперше допустив жінок до голосування на зборах єпископів

Зазначається, що цей крок дасть жінкам більше права голосу у впливовій групі

Раніше жінкам дозволялося відвідувати синоди як аудиторам, але без права голосу

Папа Римський Франциск у якості кроку на шляху до більшої рівності жінок у Римо-католицькій церкві змінив закон. Він офіційно дозволив жінкам голосувати на майбутньому Синоді єпископів (консультативний орган при понтифіку).

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що цей крок дасть жінкам більше права голосу у впливовій групі, яка консультує Папу Римського з питань церковної політики.

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Нововведення стосуються засідання Синоду єпископів, яке відбудеться в жовтні 2024 року і буде зосереджено на сприянні більш активній участі вірян у справах церкви. На ньому п'ять черниць приєднаються до п'яти священнослужителів, які представлятимуть релігійні ордени, і вони теж матимуть право голосу. Папа також може додати інших учасників.

Раніше жінкам дозволялося відвідувати синоди як аудиторам, але без права голосу.

Синоди зазвичай відвідують близько 300 чоловік, так що основною частиною тих, хто має право голосу, як і раніше будуть єпископи. Тим не менш, ця зміна примітна для закладу, де протягом століть домінували чоловіки.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час свого візиту до Угорщини наприкінці квітня планує повторити заклик до припинення війни в Україні.

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Окрім цього, Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.