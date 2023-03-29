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Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми
фото ілюстративне

Зловмисник на ґрунті ревнощів почав душити свою 32-річну співмешканку, коли та збиралась на роботу

Суд на Хмельниччині призначив дев'ять років ув'язнення 25-річному чоловікові, який задушив співмешканку. Після вбивства він відкрив у квартирі газ та втік, однак за декілька годин його затримали правоохоронці. Поліцейським вбивця зізнався, що вчинив насильство над жінкою через ревнощі.

Коли жінка почала чинити опір, чоловік вдарив її декілька разів кулаком в обличчя, накинув на голову поліетиленовий пакет та продовжив здавлювати шию, допоки потерпіла перестала подавати ознаки життя. Після скоєного він відкрив у квартирі газ і залишив помешкання.

Розшукали зловмисника вже за декілька годин. Його відправили під варту в СІЗО, там він перебував протягом всього розслідування. Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 28 березня, після повідомлення у прес-службі прокуратури Хмельниччини.

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 25-річного кам’янчанина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні.

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Теги: суд кримінал розслідування жінка чоловік вирок

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