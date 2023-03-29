Вдарив кулаком по обличчю, задушив і втік: мешканець Хмельничини отримав 9 років тюрми

Зловмисник на ґрунті ревнощів почав душити свою 32-річну співмешканку, коли та збиралась на роботу

Суд на Хмельниччині призначив дев'ять років ув'язнення 25-річному чоловікові, який задушив співмешканку. Після вбивства він відкрив у квартирі газ та втік, однак за декілька годин його затримали правоохоронці. Поліцейським вбивця зізнався, що вчинив насильство над жінкою через ревнощі.

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Коли жінка почала чинити опір, чоловік вдарив її декілька разів кулаком в обличчя, накинув на голову поліетиленовий пакет та продовжив здавлювати шию, допоки потерпіла перестала подавати ознаки життя. Після скоєного він відкрив у квартирі газ і залишив помешкання.

Розшукали зловмисника вже за декілька годин. Його відправили під варту в СІЗО, там він перебував протягом всього розслідування. Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 28 березня, після повідомлення у прес-службі прокуратури Хмельниччини.

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За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 25-річного кам’янчанина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 9 років позбавлення волі, – йдеться у повідомленні.

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