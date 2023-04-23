Російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна

18 квітня в РФ видали заяву, що російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку

«Він не спав години 23, може навіть до доби», – розповідають про диктатора

Російська пропаганда розповсюджує легенду про всемогутність та суперздатності очільника Кремля Володимира Путіна. Відповідний ролик опублікували пропагандистські канали РФ.

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На федеральному телеканалі РФ показали сюжет про те, як Путін нібито не спав цілу добу під час відвідування тимчасово окупованої частини України.

У ролику чоловік, що супроводжував Путіна на Херсонщині заявляє, 70-річний диктатор працював 23 години поспіль. Спав він лише декілька хвилин на добу.

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«Він не спав години 23, може навіть до доби. З перервами на сон у машині, гелікоптері. Я зрозумів, що у президента дуже насичений рваний графік, без можливості відключитися, розслабитися», – каже персонаж у відео.

Нагадаємо, що 18 квітня в РФ видали заяву, що російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), таким чином Путін зображає з себе військового лідера в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

До слова, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений, що на окуповані території Херсонської області приїздив двійник Путіна.