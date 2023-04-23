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Російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російська пропаганда розповсюджує легенду про надзвичайні здібності Путіна
18 квітня в РФ видали заяву, що російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку
фото з відкритих джерел

«Він не спав години 23, може навіть до доби», – розповідають про диктатора

Російська пропаганда розповсюджує легенду про всемогутність та суперздатності очільника Кремля Володимира Путіна. Відповідний ролик опублікували пропагандистські канали РФ.

На федеральному телеканалі РФ показали сюжет про те, як Путін нібито не спав цілу добу під час відвідування тимчасово окупованої частини України.

У ролику чоловік, що супроводжував Путіна на Херсонщині заявляє, 70-річний диктатор працював 23 години поспіль. Спав він лише декілька хвилин на добу.

«Він не спав години 23, може навіть до доби. З перервами на сон у машині, гелікоптері. Я зрозумів, що у президента дуже насичений рваний графік, без можливості відключитися, розслабитися», – каже персонаж у відео.

Нагадаємо, що 18 квітня в РФ видали заяву, що російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), таким чином Путін зображає з себе військового лідера в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

До слова, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов впевнений, що на окуповані території Херсонської області приїздив двійник Путіна.

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Теги: пропаганда путін окуповані території чоловік Олексій Данілов диктатор відео

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