Армія РФ обстріляла лікарню у Херсоні, понад 150 ударів на Харківщині: ситуація в регіонах

Ворог вів безуспішні наступальні дії на Луганщині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – обстріл, Новгород-Сіверський район, із міномету. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Юнаківської громад. За попередніми даними, – без жертв та постраждалих. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру 13 населених пунктів: Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Новоданилівка, Чарівне, Малинівка, Староукраїнка, Ольгівське, Білогір'я, Щербаки, Степове, Кам'янське. Надійшло 9 повідомлень про руйнування. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Крохмальне. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове.

Вчора вдень ворог завдав ракетного удару по м. Богодухів. Частково пошкоджені щонайменше 13 житлових будинків, дитячий садок. Поранення зазнав 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.

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Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків смт Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів.

Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено вікна та дах трьох господарчих споруд, будівлі Вовчанського олійно-екстракційного заводу.

Луганщина

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки, Новоселівського та Стельмахівки. Артилерійських обстрілів зазнали райони Новоселівського, Невського, Кузьминого, Діброви та Білогорівки.

Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Місцеву лікарню Біловодська також облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжко-місць. Водночас, усіх цивільних людей виписано. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

П’ять поранених цивільних за добу. Ворог здійснив авіаудари (тип ракет не встановлено), обстрілював насклені пункти області з РСЗВ «Град», артилерії.

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Обстріляні: Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с.Вовченка, с. Карлівка.

Миколаївщина

Вчора ввечері ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив 34 обстріли. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації та артилерії. Місто Херсон ворог обстріляв три рази. Одна людина дістала поранення.

Російська армія з мінометів обстріляла лікарню ім. Лучанського у Херсоні. Снарядами пошкоджений головний корпус закладу, вибиті майже всі вікна, понівечені батареї та система опалення. Херсонська обласна аварійно-рятувальна служба вже працює на місці обстрілу, аби усунути пошкодження будівлі. Окрім цього, російська артилерія вдарила по виробничому приміщенню пошти. З деокупованої території області евакуйовано 82 особи.

Нагадаємо, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.