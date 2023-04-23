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Ексдепутатка парламенту Швеції захищатиме Україну у лавах ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ексдепутатка парламенту Швеції захищатиме Україну у лавах ЗСУ
Колишня шведська депутатка служитиме у Інтернаціональному легіоні ЗСУ
фото з відкритих джерел

Кароліна Норденгріпп підписала контракт та служитиме у Інтернаціональному легіоні

Ексдепутатка зі Швеції Кароліна Норденгріпп підписала контракт зі Збройними силами України. Тепер вона захищатиме нашу державу у лавах Інтернаціонального легіону. Про це 42-річна Кароліна повідомила у Instagram.

Жінка зізнається: коли дізналася про початок повномасштабного вторгнення РФ, не сумнівалася, що має бути на фронті, вона також обіцяє показувати світові, скільки насправді коштує свобода, яку виборює нині Україна.

«Після трьох днів бюрократії стало зрозуміло, що мені дозволили вступити в регулярну армію, багато штампів зроблено», – написала Норденгріп кілька днів тому після постів про виснажливі перевірки, отримання дозволів та проходження комісій, які чекали на неї на шляху до ЗСУ.

Свій допис Кароліна Норденгріпп проілюструвала фото, де тримає у руках контракт з ЗСУ.

Кароліна Норденгріпп уклала контракт із ЗСУ
Кароліна Норденгріпп уклала контракт із ЗСУ
фото: Кароліна Норденгріпп/Instagram

Як повідомляє Obozrevatel, колишня депутатка парламенту Швеції від демократичної партії «Шведскі демократи» Кароліна Норденгріпп має звання сержанта.

В інтерв'ю шведському виданню Boras Tidning вона розповіла, що твердо знала, що мусить бути на фронті в Україні з першого дня повномасштабного російського вторгнення.

«Для мене це було очевидно. Я ніколи не вагалася. Я так багато дізналася про цю війну, коли була у складі комітету з оборони, що коли вона почалася, я одразу відчула, що повинна зробити свій внесок», – розповіла Норденгріпп.

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Вона також додала, що її родині усвідомити та прийняти це рішення було значно важче, ніж їй – ухвалити його.

Україну Кароліна твердо підтримувала упродовж усього часу від 24 лютого 2022 року. Вона неодноразово відвідувала нашу країну ще як депутатка. І навіть зробила патріотичне тату: український тризуб на передпліччі.

Кароліна зробила тату тризуба на передпліччі
Кароліна зробила тату тризуба на передпліччі
фото: Кароліна Норденгріпп/Instagram

У одній із останніх поїздок, розповіла в Instagram Кароліна, її сусідом в автобусі був українець, що їхав у Бахмут. Вона бачила, як чоловік обіймав своїх дітей, перш ніж попрощатися з ними. Чула його оповідь, як він не спав останню ніч, проведену удома, аби набутися з близькими – і зрештою заснув, поки випадкова супутниця тримала його за руку.

Та розмова залишила в душі Кароліни глибокий слід. Вона з гнівом запитувала, як нелюди, які розв'язали криваву війну в чужій країні, можуть спокійно жити і дихати. І пообіцяла, що будь-що нагадуватиме світові, яку ціну Україна платить нині за свою свободу.

«Не могла позбутися думки, наскільки жахливо те, що відбувається, і те, що люди, які це зробили, можуть існувати, а їхні близькі можуть спокійно спати...  Ніколи не зможу з байдужістю на це дивитися і буду намагатися якнайширше поширювати інформацію, аби про це не забували люди. І аби вони не сприймали свободу як належне», – написала Кароліна.

Нагадаємо, у польському селі Бралін на місцевому кладовищі 14 квітня поховано 45-річного командира взводу добровольчого Інтернаціонального легіону ЗСУ Міхала Журека.

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Теги: Свобода партії Україна чоловік Бахмут 24 лютого

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