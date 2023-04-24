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Шмигаль зустрінеться з Папою Римським перед візитом понтифіка до Угорщини: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Шмигаль зустрінеться з Папою Римським перед візитом понтифіка до Угорщини: деталі
За інформацією Ватикану, зустріч в Апостольському палаці  запланована в четвер на 9 годину ранку
Фото: КМУ

Це перша зустріч очільника українського уряду та Папи Римського Франциска з часу повномасштабного вторгнення

Папа Римський Франциск прийме прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 27 квітня, напередодні апостольського візиту понтифіка до Угорщини.

Про це пише італійське агентство ANSA.

За інформацією Ватикану, зустріч в Апостольському палаці  запланована в четвер на 9 годину ранку.

Шмигаль прибуде до Італії у середу, 26 квітня, і перебуватиме в Римі, де візьме участь у двосторонній конференції з питань відновлення України і представить її підсумки разом з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні.

У свою чергу, Папа Франциск відвідає з 28 по 30 квітня столицю Угорщини Будапешт, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

В Угорщині Папа Римський також проведе зустрічі з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора, звернеться до політичної та дипломатичної влади й очолить месу.

У Ватикані заявили, що під час візиту до Угорщини Франциск буде, зокрема, закликати до миру в Україні.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 16 квітня привітав християн із Великоднем. У цей день він вкотре повернувся до ідеї «помирити» українців та росіян.

Раніше під час меси з нагоди Великодня Папа Римський помолився за мир для українців. Втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. Також він попросив «відкрити серця» всієї міжнародної спільноти, аби вона докладала зусиль для завершення війни та «всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю».

Додамо, що 7 квітня у Римі відбулася Хресна дорога. На ній Ватикан знову вирішив «помирити» жертву та агресора. Зокрема, планували, що на одній із зупинок хрест мали нести український і російський підлітки.

Теги: Угорщина Україна Папа Римский Денис Шмигаль

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