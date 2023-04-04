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Познайомилися ще в Другу світову: українське подружжя живе в шлюбі рекордні 75 років

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Познайомилися ще в Другу світову: українське подружжя живе в шлюбі рекордні 75 років
Сімейна пара встановила рекорд тривалості шлюбу і розкрила свій секрет міцних стосунків
фото: Національний реєстр рекордів України / Facebook

Зараз жінці 92 роки, її чоловікові – 96

Шлюб Василя та Парасковії Кириченків із Київщини визнали найтривалішим в Україні – вони одружені вже 75 років. Про це повідомив Національний реєстр рекордів України у Facebook.

Зазначається, що це перевищення попереднього рекорду, який був зафіксований у Вінниці в родині Макаренків (71 рік в шлюбі).

«Наявний світовий рекорд зараз – 82 роки тривалості шлюбу», – повідомили у Національному реєстрі.

Подружжя Кириченків із села Кухарі Вишгородського району прожило разом понад 75 років
Подружжя Кириченків із села Кухарі Вишгородського району прожило разом понад 75 років
фото: Національний реєстр рекордів України / Facebook

Зараз жінці 92 роки, її чоловікові – 96 років. За їхніми словами, секрет такого довгого подружнього життя – ніколи не сваритися між собою, йдеться у сюжеті ТСН.

«Жили у мирі, не сварилися, ділилися горем і щастям, усім ділилися», – розповіла Парасковія.

Сім років тому у Василя Андрійовича стався інсульт, з того моменту чоловік паралізований, але кохана завжди поряд. 

Зараз жінці 92 роки, її чоловікові – 96
Зараз жінці 92 роки, її чоловікові – 96
фото: Національний реєстр рекордів України / Facebook

Василь і Парасковія познайомились в юному віці, коли Парасковії було всього 14 років, а Василеві 17. Знайомство їхнє відбулось у землянці під час Другої світової війни, коли їхнє село щойно звільнили від німецьких загарбників.

Зберегти оригінали документів подружжю не вдалося. Втім, недавно вони оновили позначки у паспортах, що підтверджують дату їхнього розпису – 22 лютого 1948 року. А ще знайшли свої фотографії з часів перших побачень, де на звороті збереглися листи, які Василь писав тоді коханій.

Згодом у подружжя народилася донька, тепер мають уже двох онуків, четверо правнуків і вже двоє праправнуків. Усі вони зараз живуть у США.

«Велика родина, та приїхати не можуть. Приїжджали б, якби не ця війна», – кажуть у родині.

Минулої весни пара вдруге за життя застала війну, два місяці родина була у Львові. Їхнє село добряче постраждало через повномасштабне вторгення.

Що їм доведеться ще раз переживати війну, навіть подумати не могли, каже Парасковія Андріївна. Під час Другої світової воював її батько, потім потрапив у полон, а коли повернувся додому, почав партизанити.

До слова, Книга рекордів Гіннеса назвала ім'я найпопулярнішого артиста у світі.

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Теги: Київщина чоловік дружина шлюб реєстр рекорд

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