Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Франциск в Угорщині намагатиметься «помирити» Україну та РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Папа Франциск в Угорщині намагатиметься «помирити» Україну та РФ
Папа Франциск неодноразово закликав до завершення війни в Україні
фото з відкритих джерел

Майбутня поїздка понтифіка до Угорщини не має прямого відношення до війни в Україні

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Угорщини наприкінці квітня планує повторити заклик до припинення війни в Україні. Про це з посиланням на державного секретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна повідомляє видання Farodi Roma.

Він зазначив, що майбутня поїздка понтифіка до Угорщини не має прямого відношення до війни в Україні, але буде нагодою поговорити про мир. «Сам по собі візит був запланований давно, він не вписується безпосередньо в сьогоднішні проблеми», – пояснив кардинал

«Я думаю, що Папа, як і завжди, скористається цим візитом, щоб спробувати зрозуміти, чи є якісь можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також позицію Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти…», – сказав кардинал.

Кардинал сказав, що Папа Франциск «скористається будь-якою можливістю, щоб спробувати сприяти миру» (між Україною та РФ – ред.).

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 16 квітня привітав християн із Великоднем. У цей день він вкотре повернувся до ідеї «помирити» українців та росіян.

Раніше під час меси з нагоди Великодня Папа Римський помолився за мир для українців. Втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. Також він попросив «відкрити серця» всієї міжнародної спільноти, аби вона докладала зусиль для завершення війни та «всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю».

Додамо, що 7 квітня у Римі відбулася Хресна дорога. На ній Ватикан знову вирішив «помирити» жертву та агресора. Зокрема, планували, що на одній із зупинок хрест мали нести український і російський підлітки.

Нагадаємо, торік у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали слова про «братні народи», ця подія все одно обурила українців. Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Їм спеціально доручили нести хрест разом. Мовляв, на знак примирення.

Теги: Папа Римський Україна Угорщина росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський попросив «відкрити серця» всієї міжнародної спільноти, аби вона докладала зусиль для завершення війни та «всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю»
Папа Римський знову закликав українців та росіян «помиритися»
17 квiтня, 09:05
Папа говорив про «темряву і морок, в якому занадто часто опиняється наш світ», і молився до Бога за мир
Папа Римський у великодньому посланні звернувся з проханням до росіян
9 квiтня, 15:16
Папа Римський Франциск
Папа Франциск про нашу війну і «хороших» росіян. Нотатки на берегах інтерв'ю
13 березня, 15:17

Соціум

Папа Франциск в Угорщині намагатиметься «помирити» Україну та РФ
Папа Франциск в Угорщині намагатиметься «помирити» Україну та РФ
Біля Аляски винищувачі США перехопили два російські літаки
Біля Аляски винищувачі США перехопили два російські літаки
NASA спростувало заяву про падіння свого супутника над Києвом
NASA спростувало заяву про падіння свого супутника над Києвом
Стало відомо, яка країна незабаром обжене Китай за кількістю населення
Стало відомо, яка країна незабаром обжене Китай за кількістю населення
Переписують історію: росіяни прибирають зі шкільних підручників згадки про Київ (фото)
Переписують історію: росіяни прибирають зі шкільних підручників згадки про Київ (фото)
Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському
Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
45K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
43K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
14K
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
12K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
12K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту