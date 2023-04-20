Папа Франциск в Угорщині намагатиметься «помирити» Україну та РФ

Майбутня поїздка понтифіка до Угорщини не має прямого відношення до війни в Україні

Папа Римський Франциск під час свого візиту до Угорщини наприкінці квітня планує повторити заклик до припинення війни в Україні. Про це з посиланням на державного секретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна повідомляє видання Farodi Roma.

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Він зазначив, що майбутня поїздка понтифіка до Угорщини не має прямого відношення до війни в Україні, але буде нагодою поговорити про мир. «Сам по собі візит був запланований давно, він не вписується безпосередньо в сьогоднішні проблеми», – пояснив кардинал

«Я думаю, що Папа, як і завжди, скористається цим візитом, щоб спробувати зрозуміти, чи є якісь можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також позицію Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти…», – сказав кардинал.

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Кардинал сказав, що Папа Франциск «скористається будь-якою можливістю, щоб спробувати сприяти миру» (між Україною та РФ – ред.).

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 16 квітня привітав християн із Великоднем. У цей день він вкотре повернувся до ідеї «помирити» українців та росіян.

Раніше під час меси з нагоди Великодня Папа Римський помолився за мир для українців. Втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. Також він попросив «відкрити серця» всієї міжнародної спільноти, аби вона докладала зусиль для завершення війни та «всіх конфліктів, які обагряють світ кров'ю».

Додамо, що 7 квітня у Римі відбулася Хресна дорога. На ній Ватикан знову вирішив «помирити» жертву та агресора. Зокрема, планували, що на одній із зупинок хрест мали нести український і російський підлітки.

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Нагадаємо, торік у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали слова про «братні народи», ця подія все одно обурила українців. Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Їм спеціально доручили нести хрест разом. Мовляв, на знак примирення.