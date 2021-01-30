Лікарі порадили Папі Римському сісти на дієту

У разі недотримання приписів Папі Римському може знадобитися операція

Лікарі порадили Папі Римському Франциску обмежити себе в їжі і сісти на дієту.

Про це пише The Sun.

Згідно з даними джерел, йому доведеться відмовитися від вживання макаронних виробів, а також мучного – хліба, піци і будь-яких солодощів, в тому числі тортів і тістечок. Натомість йому слід більше їсти фруктів, овочів і риби, а до того ж – в цілому зменшити розмір страв.

Таку рекомендацію 84-річному понтифіку медики дали в рамках лікування ішіасу – запалення сідничного нерва.

У разі недотримання приписів йому може знадобитися операція.

«Якщо він буде дотримуватися порад лікарів, з ним все буде в порядку. Папа Римський відомий своїм хорошим апетитом», – пояснив один зі співрозмовників видання.

Відзначається, що в цілому Папі Римському необхідно скинути чотири фунта (близько 1,8 кілограма), щоб полегшити перебіг хвороби.

Дос лова, Папа Римський Франциск у середу, 13 січня, отримав щеплення від коронавірусу вакциною компанії Pfizer.

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

Наголошується, що другу дозу вакцини від коронавірусу Папа Франциск отримає через три тижні.

Як повідомлялося 10 січня, особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень коронавірусу.