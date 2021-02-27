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    Під час сходження на Кіліманджаро помер легендарний мандрівник

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    Під час сходження на Кіліманджаро помер легендарний мандрівник - Під час сходження на Кіліманджаро помер легендарний мандрівник
    Під час сходження на Кіліманджаро помер легендарний мандрівник
    Фото: 4sport.ua

    Спортсмену і завзятому мандрівникові було 74 роки

    Знаменитий мандрівник і каякер з Польщі Олександр Доба помер 22 лютого під час своєї останньої поїздки. Він зустрів свою смерть на горі Кіліманджаро в Африці.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Ігор Тихолаз.

    Спортсмену і завзятому мандрівникові було 74 роки.

    Олександр поодинці три рази перетнув Атлантичний океан на каяку: в 2010, 2013 2017 році. Останній свій океанський перехід він здійснив у 70 років. Також, він подолав Байкал і Балтійське море, і подолав від свого будинку в Польщі 5370 кілометрів до центральної Норвегії. У 2015 році Національне географічне товариство США нагородило його титулом «Adventurers of the Year» (Мандрівник року).

    «Він справжня легенда і мій Герой. 22 лютого його серце зупинилося назавжди. І це сталося в дуже символічному місці – на вершині Кіліманджаро, найвищої гори Африки. Завжди згадуйте цю мужню людину, коли у вас опустяться руки і ви скажете собі «... ой, ні, це неможливо ...», – написав Ігор Тихолаз.

    У лютому 2021 року Доба брав участь у сходженні на найвищу вершину Африки – гору Кіліманджаро. Про це пише Sport.ua.

    Доба був у складі групи, але незабаром відокремився від команди, щоб підійматися на вершину у своєму темпі і зі своїми гідами. За словами супроводжуючих його гідів, у Доби не було ніяких симптомів висотної хвороби, і він був у хорошому настрої.

    Коли вони наздогнали свою основну групу у передвершині Кіліманджаро, він сказав, що почуває себе відмінно. Коли Доба і два його гіди піднялися на вершину, він присів відпочити і раптово втратив свідомість. Спроби його реанімувати не увінчалися успіхом, і незабаром він помер.

    Теги: США смерть хвороби
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