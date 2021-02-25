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    Київ профінансував видання книги до ювілею Лесі Українки

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    Книга київських авторів&nbsp;містить документи, спогади, листи, фотографії - Київ профінансував видання книги до ювілею Лесі Українки
    Книга київських авторів містить документи, спогади, листи, фотографії
    Фото: КМДА

    Книгу «Найкраща лілея з родинного саду Косачів» отримають усі бібліотки Києва

    Цього року публічні бібліотеки Києва поповняться виданням, присвяченим 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

    Книга «Найкраща лілея з родинного саду Косачів» авторства Алли Диби та Олександри Шалагінової була надрукована в рамках Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери Києва на 2019-2021 роки. Про це повідомив Департамент суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації.

    «У рамках підтримки книговидавничої сфери столиці протягом 2020 року було надруковано майже два десятки книг київських авторів. Усі вони вже найближчим часом потраплять у бібліотеки Києва. Одним із перших читачі побачать видання, присвячене Ользі Косач-Кривинюк, сестрі Лесі Українки. Особливо приємно, що перші бібліотеки отримали примірники в день 150-річчя поетеси. Таким символічним чином ми відзначаємо день народження видатної письменниці», – прокоментував директор Департаменту Роман Лелюк.

    Книга надрукована в рамках Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери Києва на 2019-2021 роки
    Книга надрукована в рамках Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери Києва на 2019-2021 роки

    Видання містить документи, спогади, листи, фотографії, що дають уявлення про тогочасну українську інтелектуальну еліту.

    Примірники книги отримають усі 139 публічних бібліотек Києва.

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      Теги: Київ книги бібліотека Леся Українка
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