  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Понад 50 поліцейських постраждали під час штурму Конгресу

    • Розсилка
    Понад 50 поліцейських постраждали під час штурму Конгресу - Понад 50 поліцейських постраждали під час штурму Конгресу
    Понад 50 поліцейських постраждали під час штурму Конгресу

    Кілька співробітників поліції Капітолія госпіталізовані з серйозними пораненнями

    Понад 50 американських правоохоронців постраждали під час заворушень на Капітолійському пагорбі, кілька з них госпіталізовані з серйозними пораненнями.

    Про це йдеться у заяві начальника поліції Капітолію Стівена Санда.

    «Понад 50 співробітників поліції Капітолію і столичної поліції постраждали. ... Кілька співробітників поліції Капітолія госпіталізовані з серйозними пораненнями», – йдеться в повідомленні.

    У зв'язку з заворушеннями поліція Капітолію затримала в цілому 14 осіб і продовжує вивчати записи з камер відеоспостереження і інші джерела для «виявлення інших осіб, які можуть бути» притягнуті до кримінальної відповідальності.

    Американський поліцейський, який стріляв в одну з учасниць заворушень в Конгресі США, відсторонений від роботи на час слідства, випливає з заяви Санда.

    Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

     Читайте також: 
    Теги: США протест вибори у США поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies