Понад 50 поліцейських постраждали під час штурму Конгресу

Кілька співробітників поліції Капітолія госпіталізовані з серйозними пораненнями

Понад 50 американських правоохоронців постраждали під час заворушень на Капітолійському пагорбі, кілька з них госпіталізовані з серйозними пораненнями.

Про це йдеться у заяві начальника поліції Капітолію Стівена Санда.

«Понад 50 співробітників поліції Капітолію і столичної поліції постраждали. ... Кілька співробітників поліції Капітолія госпіталізовані з серйозними пораненнями», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку з заворушеннями поліція Капітолію затримала в цілому 14 осіб і продовжує вивчати записи з камер відеоспостереження і інші джерела для «виявлення інших осіб, які можуть бути» притягнуті до кримінальної відповідальності.

Американський поліцейський, який стріляв в одну з учасниць заворушень в Конгресі США, відсторонений від роботи на час слідства, випливає з заяви Санда.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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