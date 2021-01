ФБР просить американців допомогти ідентифікувати нападників на Капітолій

Федеральне бюро розслідувань закликало громадян США допомогти ідентифікувати прихильників Дональда Трампа, які ввірвалися у Капітолій.

Про це відомство заявило в четвер, 7 січня.

У повідомленні ФБР зазначило адресу, на яку можна надсилати фотографії або відеозаписи подій, що відбувалися у самій будівлі або навколо неї 6 грудня.

Крім того, спецслужба готова приймати не тільки медіафайли, а й будь-яку інформацію, яка могла б допомогти слідству.

«Будь ласка, використовуйте цю форму для надсилання будь-яких зображень, відео або інших мультимедійних файлів, пов’язаних з можливими порушеннями федерального законодавства. Наша мета – зберегти конституційне право суспільства на протест, захищаючи всіх від насильства та іншої злочинної діяльності», – наголошується в повідомленні.

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.