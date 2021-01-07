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    У світі

    ФБР просить американців допомогти ідентифікувати нападників на Капітолій

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    ФБР просить американців допомогти ідентифікувати нападників на Капітолій - ФБР просить американців допомогти ідентифікувати нападників на Капітолій
    ФБР просить американців допомогти ідентифікувати нападників на Капітолій
    Фото: AFP

    У повідомленні ФБР зазначило адресу, на яку можна надсилати фотографії або відеозаписи подій

    Федеральне бюро розслідувань закликало громадян США допомогти ідентифікувати прихильників Дональда Трампа, які ввірвалися у Капітолій.

    Про це відомство заявило в четвер, 7 січня.

    У повідомленні ФБР зазначило адресу, на яку можна надсилати фотографії або відеозаписи подій, що відбувалися у самій будівлі або навколо неї 6 грудня.

    Крім того, спецслужба готова приймати не тільки медіафайли, а й будь-яку інформацію, яка могла б допомогти слідству.

    «Будь ласка, використовуйте цю форму для  надсилання  будь-яких зображень, відео або інших мультимедійних файлів, пов’язаних з можливими порушеннями федерального законодавства. Наша мета – зберегти конституційне право суспільства на протест, захищаючи всіх від насильства та іншої злочинної діяльності», – наголошується в повідомленні.


    Повідомити дані, що цікавлять ФБР, можна, зокрема, по телефону.

    Як повідомлялося, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

    Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

    Після цього у четвер Конгрес США все ж таки затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

    У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину. Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

    Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

     Читайте також: 
    Теги: США ФБР мер протест президент Вашингтон
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