У США затримали «вікінга», який штурмував Капітолій

Чоловік запам'ятався у Капітолії свої ефектним нарядом – на ньому була хутряна шапка з рогами, в руках він тримав спис

Ефектному учаснику штурму Капітолію інкримінують насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку

Влада США висунула звинувачення учаснику штурму Конгресу. Джейкобу Ентоні Чанслі інкримінуються умисне проникнення або перебування на закритій території без законних на те підстав, насильницьке вторгнення і порушення громадського порядку в Капітолії.

Чоловік запам'ятався свої ефектним нарядом – на ньому була хутряна шапка з рогами, в руках він тримав спис. Обличчя Чанслі було розфарбоване в кольори американського прапора. Кадри з «вікінгом» облетіли весь світ.

Незважаючи на сумнівну популярність і впізнаваність, Чанслі постав перед судом столичного округу Колумбія в суботу, 9 січня.

«Ймовірно, що Чанслі пізнаний як чоловік, відображений на кадрах ЗМІ в Конгресі з рогами, в ведмежій шапці, з розмальованим в червоно-біло-синій колір обличчям і з голим торсом. Дана людина несла спис з американським прапором», – йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.

Нагадаємо, троє керівників служб безпеки Капітолію пішли у відставку.

До слова, один із затриманих під час штурму Капітолія попросив російськомовного перекладача.

Нагадаємо, збитки через пошкодження будівлі Капітолія, яку штурмували прихильники Дональда Трампа, покриватимуть платники податків США. Федеральні агентства, зазвичай, не мають страхування.

Як відомо, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, коли були сертифіковані лише 12 з 538 голосів виборників, оскільки прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

Для придушення заворушень у Вашингтон ввели Національну гвардію й оголосили в місті надзвичайний стан.

Поліція США та Федеральне бюро розслідувань почали розшук осіб, причетних до штурму Капітолію. Поліція округу Колумбія також оприлюднила десятки фото протестувальників, закликавши допомогти ідентифікувати їх.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.