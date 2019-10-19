Садовий після провалу на виборах склав повноваження лідера «Самопомочі». Йому вже знайшли заміну



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Лідерка партії «Самопоміч» Оксана Сироїд

Місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе «Самопомочі» повернутися до великої політики – Сироїд

Партія «Самопоміч» сьогодні на з’їзді переобрала свого лідера – ним стала колишня віцеголова Верховної Ради Оксана Сироїд. 127 делегатів проголосували за таке рішення, 3 утрималися. Мер Львова Андрій Садовий склав із себе обов’язки голови політсили.

Про це йдеться на офіційному сайті політичної сили.

За словами Оксани Сироїд, станом на сьогодні є декілька ключових викликів, які стоять перед нею та усією партією.

«Наше головне тактичне завдання зараз – знайти слова і способи їх донесення, щоб люди нас почули і зрозуміли. А наша мета дуже чітка – повернутися до центру ухвалення рішень в українській політиці. Бо ми знаємо як. Треба лише вірити і робити», – наголосила політик.

За словами Оксани Сироїд, саме місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе «Самопомочі» повернутися до великої політики.

«Йдучи на вибори, Ми запропонуємо стратегію розвитку великих міст і обласних центрів, а також стратегію розвитку ОТГ», – додала новообраний лідер партії.

Оксана Сироїд також подякувала колишньому лідеру «Самопомочі» Андрію Садовому за роки плідної роботи. Андрій Садовий після складання своїх повноваження залишився членом партії.

«Я сім років віддав керівництву «Об’єднанням «Самопомочі», і це одні з найкращих років мого життя. І я лишаюся в партії, я буду активним членом «Самопомочі». Я думаю, принесу більше користі, допомагаючи вам. Мені важлива перемога кожного з вас», – наголосив Андрій Садовий під час виступу на з’їзді.

Оксана Сироїд – колишній народний депутат та заступниця голови Верховної Ради України VIII скликання. Оксана Сироїд разом з колишнім командувачем збройних сил США в Європі генералом Беном Годжесом є співзасновницею Львіського безпекового форуму. Також вона викладає в Київській школі економіки та Національному університеті «Києво-Могилянська Академія». На парламентських виборах 2019 року увійшла до першої п’ятірки кандидатів у народні депутати від Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».

Партію «Самопоміч» було створено у 2012 році. На дострокових парламентських виборах у 2014 році політсила отримала 10,97% голосів. Спочатку у фракцію партії у Верховній Раді входило 34 нардепи, станом на 22 липня 2019 року фракція налічує 25 парламентаріїв.

21 липня українці голосували на позачергових виборах у Верховну Раду. Явка по Україні становила 49,84%. У виборах брало участь 22 партії, зокрема й «Самопоміч». Вона в парламент не пройшла.