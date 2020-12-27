Парламент Венесуели відмовляється складати повноваження

Вибори, на яких перемогли прихильники Мадуро, опозиція називає фарсом

Національна асамблея Венесуели, яка контролюється опозицією, має намір продовжити роботу в чинному складі і після закінчення терміну повноважень. Рішення прийнято незважаючи на проведені у грудні нові вибори, на яких здобув перемогу лівий альянс «Великий патріотичний полюс Симона Болівара», що підтримує чинного президента Ніколаса Мадуро.

«Сьогодні Національна асамблея ще раз встає на захист людей і Конституції, продовжуючи роботу парламенту до досягнення вільних виборів», – повідомив у Twitter лідер опозиції Хуан Гуайдо.

На виборах в грудні переміг «Великий патріотичний полюс», він зайняв 253 крісла – 91,34%. Новий склад парламенту повинен почати працювати 5 січня. Представники понад двадцяти опозиційних партій заздалегідь вирішили не брати участь у виборах, назвавши їх фарсом, а всіх учасників голосування – прихильниками і союзниками влади.

Як повідомлялося раніше, ряд країн, у тому числі США, не визнали вибори. Влітку Рада ЄС оголосила рішення включити ще 11 офіційних представників Венесуели до списку осіб та установ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи за протидію опозиції на чолі з Хуаном Гуайдо та підрив демократії.