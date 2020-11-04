У США заявили, що не виявили ознак іноземного втручання у вибори президента

Оптимістичні оцінки щодо захисту результатів голосування в день виборів дають посадовці Пентагону США

У США не зафіксували свідчень можливого втручання у голосуванням на виборах президента з боку іноземних держав. Ці вибори – «найбільш захищені в історії».

Про це заявив в.о. міністра внутрішньої безпеки США Чед Вольф, пише «Голос Америки».

За його словами, жодна іноземна країна не вплине на результати голосування.

«Ми не маємо свідчень успішного завдання шкоди, або змін голосів на виборах з–за кордону», – заявив Вольф.

Оптимістичні оцінки щодо захисту результатів голосування в день виборів дають посадовці Пентагону США.

«Немає свідчень того, що іноземний зловмисник отримав доступ до виборчої інфраструктури. З огляду на розмір, складність та різноманітність американської системи виборів, жодна країна не здатна змінити результати виборів», – заявили у Пентагоні.

Як повідомлялося, у день виборів президента США Білий дім обгородили додатковим парканом.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, американці останній день голосують за кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена.

Також у США сьогодні оберуть віцепрезидента країни, 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів та місцеві органи влади.

До слова, оприлюднені результати голосування на першій дільниці.