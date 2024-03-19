Британська розвідка розкрила, як РФ рятує залишки флоту в Чорному морі

Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі

Особлива увага приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби дронами

Після низки останніх атак, військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, успіх України в проведенні асиметричної морської ударної кампанії, що триває, привів до візиту міністра оборони Росії Сергія Шойгу на командний пункт Чорноморського флоту (ЧФ) до Криму 17 березня 2024 року.

Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність військово-морських сил. За даними міноборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів та безпілотних надводних апаратів.

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За даними британської розвідки, особлива увага приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби дронами, щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі. Шойгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту.

«Російський ВМФ, швидше за все, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози зростає. Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, на тлі атак міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснив робочу поїздку до тимчасово окупованого Севастополя у Криму. Там він заслухав доповіді командування Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що в ніч на 5 березня Сили оборони вразили морськими дронами патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов» неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у розвідці, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Щонайменше 27 членів екіпажу отримали поранення, ще сім моряків загинули.