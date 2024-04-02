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Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
Моїсеєв із 10 березня 2024 року був тимчасовим виконувачем обов'язків головкома ВМФ
фото з відкритих джерел

Чорноморський та Північний флоти РФ також отримали нових командувачів

Новим головнокомандувачем військово-морського флоту (ВМФ) Російської Федерації офіційно став адмірал Олександр Моїсеєв. Про це повідомив міністр оборони Сергій Шойгу на селекторній нараді, пишуть російські ЗМІ.

Так, командувачем Північного флоту стане віце-адмірал Костянтин Кабанцов, а командувачем Чорноморського флоту – віце-адмірал Сергій Пінчук.

Раніше адмірал Олександр Моїсеєв і віце-адмірал Костянтин Кабанцов були на посадах як тимчасово виконуючі обов’язки.

Нагадаємо, на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту у Криму, Росія призначила нового тимчасового виконувача обовʼязків головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) РФ після відставки Миколи Євменов. Ним став адмірал Олександр Моїсеєв. До цього Моїсеєв командував Північним флотом, Кабанцов був начальником штабу цього флоту, Пінчук командував Каспійською флотилією.

Раніше 10 березня стало відомо, що у Росії відправлено у відставку головнокомандувача військово-морським флотом Миколу Євменова. Повідомлялося, що на місце Євменова призначено адмірала Олександра Моїсеєва, який раніше командував Північним флотом. Примітно, що відставка російського головнокомандувача ВМФ відбулася на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту РФ довкола Криму.

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Теги: росія війна Міноборони РФ Сергій Шойгу флот РФ

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