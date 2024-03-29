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Британська розвідка показала наслідки атаки по Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британська розвідка показала наслідки атаки по Криму
Як зазначає британська розвідка, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності Чорноморського флоту діяти у Криму
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські військові 24 березня завдали низки ударів по всьому Криму

Російське командування було змушене відвести дорогі кораблі із Севастополя. Україна продовжує ліквідувати кораблі, що залишилися. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, 24 березня українські військові завдали низки ударів по всьому Криму. Однією з цілей був центр зв'язку Чорноморського флоту, що у Севастополі. Аналіз зображень показав, що одна будівля була структурно пошкоджена, включаючи часткове обвалення даху, а ще дві будівлі постраждали від вибуху.

Однією з цілей ЗСУ був центр зв'язку Чорноморського флоту, що у Севастополі
Однією з цілей ЗСУ був центр зв'язку Чорноморського флоту, що у Севастополі
фото: X/Міноборони

Як повідомила розвідка, внаслідок ударів також було пошкоджено десантний та розвідувальний кораблі.

За даними британської розвідки, через такі удари дорожчі російські судна, які зазвичай використовували б портову інфраструктуру Севастополя, були змушені перебратися на альтернативні портові об'єкти далі на схід.

Внаслідок ударів також було пошкоджено десантний та розвідувальний кораблі
Внаслідок ударів також було пошкоджено десантний та розвідувальний кораблі
фото: X/Міноборони

«Попри спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності Чорноморського флоту діяти у регіоні», – зазначає британське Міноборони.

Нагадаємо, українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.

Раніше внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях «Ямал» та «Азов» суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Як повідомлялося, росіяни направили до Севастопольської бухти малий ракетний корабель проєкту «Каракурт», який може нести ракети «Калібр»

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Теги: Крим флот РФ британська розвідка корабль окупанти

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