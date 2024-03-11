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Партизани виявили переміщення радіолокаційної системи в Криму (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани виявили переміщення радіолокаційної системи в Криму (фото)
Російська техніка попала в ДТП і якийсь час залишалася на місці
фото: партизанський рух «Атеш»

Партизани вказали точні координати ворожої техніки на військовому аеродромі

Українські партизани зафіксували переміщення радіолокаційної системи загарбників у Джанкої. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

«Агенти нашого руху виявили радіолокаційну систему 9С19 «Імбир», яку буксують на тягачах зі сторони військового аеродрому», – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що РЛС 9С19 «Імбир» – радянська самохідна радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС «С-300В». Саме вона збирає дані про повітряні цілі і передає їх на командні пункти військ ПВО російської армії. Ця станція є важливим єлементом ворожого ППО.

Партизани виявили переміщення радіолокаційної системи в Криму (фото) фото 1

Як видно на відео, техніка попала в ДТП і якийсь час залишалася на місці.

Партизани також зафіксували місце розташування та координати цієї техніки на військовому аеродромі.

Партизани виявили переміщення радіолокаційної системи в Криму (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що вказали точні координати цієї техніки на військовому аеродромі.За даними розвідників, у місті дедалі частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих військових із табличками «Вантаж-200». Крім цього, агенти зафіксували переміщення пересувних крематоріїв.

Теги: Крим партизани війна

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