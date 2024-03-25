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Ураження корабля РФ «Ямал»: розвідка повідомила деталі пошкоджень

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ураження корабля РФ «Ямал»: розвідка повідомила деталі пошкоджень
«Ямал» – великий десантний корабель проєкту 775. Збудований у Гданську (Польща) у 1987 році, увійшов до складу флоту у 1988 році
фото з відкритих джерел

За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК «Ямал» носить критичний характер

У тимчасово окупованому Криму 23 березня було успішно уражено об’єкти Чорноморського Флоту держави-агресора Росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зокрема, розвідка підтверджує, що був атакований 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога «Ямал».

«За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень великого десантного корабля «Ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Також, окрім кораблів, у тимчасово окупованому Севастополі уражені центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Триває 761-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнення. Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

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Теги: розвідка корабль флот

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