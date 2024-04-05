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Росіяни вивели всі свої судна з української акваторії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вивели всі свої судна з української акваторії
Військово-Морські Сили зазначили, що в інтересах Росії за добу через Керченську протоку пройшло 23 судна до Азовського моря
фото ілюстративне

Носій крилатих ракет «Калібр» перебуває лише у Середземному морі,

У п’ятницю, 5 квітня у Чорному та Азовському морях немає російських кораблів. Окупанти відвели свої судна з української акваторії. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

Зараз носій крилатих ракет «Калібр» перебуває лише у Середземному морі, загальний залп до вісім ракет.

Також Військово-Морські Сили зазначили, що в інтересах Росії за добу через Керченську протоку пройшло 23 судна до Азовського моря, з них три рухались з протоки Босфор, а також 11 суден до Чорного моря, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор. 

Росіяни вивели всі свої судна з української акваторії фото 1

ВМС нагадали, що Росія систематично продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974, систематично вимикаючи засоби навігації та розпізнання. 

Триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: флот Чорне море корабель

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