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Партизани повідомили, скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити РФ цього року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани повідомили, скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити РФ цього року
Протягом 2024 рік загарбники планували виробити – 224 ракети
фото ілюстративне

За інформацією партизанів, росіяни вже вибиваються з графіка вироблення ракет 

Партизани руху «Атеш» оприлюднили секретні документи щодо виробництва російських крилатих ракет X-32 на одному зі спеціалізованих підприємств ворога. Протягом 2024 року окупанти планують виготовити там 224 ракети даного типу. Про це повідомляє партизанський рух опору «Атеш».

«Раніше ми повідомляли, що наш агент проник до Дубненського машинобудівного заводу і добув секретні документи, які стосуються виробництва крилатих ракет. Тоді ж ми дізналися про плани виробництва і реальні можливості підприємства», – пишуть партизани, зазначаючи, що завод не виконав план з виробництва на 2022 рік.

Вони також повідомили, що директор департаменту оборонно-промислового комплексу РФ Андрій Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.

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«На 2024 рік планується виробити – 224 ракети», – зазначили в «Атеш».

За інформацією партизан вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки.

Раніше партизани виявили переміщення радіолокаційної системи в Криму.

Теги: партизани ракета

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