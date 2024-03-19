Партизани повідомили, скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити РФ цього року

За інформацією партизанів, росіяни вже вибиваються з графіка вироблення ракет

Партизани руху «Атеш» оприлюднили секретні документи щодо виробництва російських крилатих ракет X-32 на одному зі спеціалізованих підприємств ворога. Протягом 2024 року окупанти планують виготовити там 224 ракети даного типу. Про це повідомляє партизанський рух опору «Атеш».

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«Раніше ми повідомляли, що наш агент проник до Дубненського машинобудівного заводу і добув секретні документи, які стосуються виробництва крилатих ракет. Тоді ж ми дізналися про плани виробництва і реальні можливості підприємства», – пишуть партизани, зазначаючи, що завод не виконав план з виробництва на 2022 рік.

Вони також повідомили, що директор департаменту оборонно-промислового комплексу РФ Андрій Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.

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«На 2024 рік планується виробити – 224 ракети», – зазначили в «Атеш».

За інформацією партизан вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки.

Раніше партизани виявили переміщення радіолокаційної системи в Криму.