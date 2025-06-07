Росія втратила черговий винищувач на Курському напрямку

На Курському напрямку збито російський винищувач Су-35: Успішна операція Повітряних Сил ЗСУ

У суботу, 7 червня 2025 року, вранці, Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України, пише «Главком».

«Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35!» – йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних Сил.

Деталі операції та обставини збиття літака наразі не уточнюються.

До слова, російські літаки, які перебували на аеродромах під час масштабної атаки України, нібито не знищені, а лише пошкоджені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова.

Посадовець стверджує, що повідомлення про ураження стратегічної авіації та успішні результати операції «необґрунтовані». За його словами, там «і близько немає нічого подібного».

«Техніка, про яку йде мова, як було заявлено також представниками Міноборони, не знищена, а пошкоджена. Вона буде відновлюватися. З цього робіть висновки самі. Плюс та номенклатура, про яку ми зараз говоримо, не обов'язково в повному обсязі покривається тими чи іншими угодами», – сказав Рябков, відповідаючи на питання про вплив української спецоперації на стратегічні можливості РФ.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.