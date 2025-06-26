У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту

Захарова повідомила, хто був на борту літака, що приземлився у США

25 червня російський Іл-96 з бортовим номером RA-96022 здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а потім до Вашингтона

Політ до Нью-Йорка літака Іл-96 спеціального льотного загону (СЛЗ) «Росія» є звичайним вивізним рейсом, який доправив до США нових співробітників і забере тих, хто повертається з відрядження. Про це повідомила пропагандистському виданню ТАСС офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує «Главком».

«Це звичайний вивізний рейс. Їх кілька на рік. Відвозить нових співробітників у Вашингтон і Нью-Йорк, а на зворотному шляху забирає співробітників, які повертаються з відрядження», – йдеться у заяві.

За даними сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24, 25 червня російський Іл-96 з бортовим номером RA-96022 здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а потім до Вашингтона.

Як повідомляє «Фокус», Іл-96 з реєстраційним номером RSD878 належить до авіаційного парку спеціального льотного загону «Росія», що підпорядковується управлінню справами президента РФ. Літаками цього загону користуються для перельотів російський диктатор Володимир Путін і високопоставлені чиновники.