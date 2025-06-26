Головна Світ Політика
search button user button menu button

У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
Захарова повідомила, хто був на борту літака, що приземлився у США
фото: МЗС РФ

25 червня російський Іл-96 з бортовим номером RA-96022 здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а потім до Вашингтона

Політ до Нью-Йорка літака Іл-96 спеціального льотного загону (СЛЗ) «Росія» є звичайним вивізним рейсом, який доправив до США нових співробітників і забере тих, хто повертається з відрядження. Про це повідомила пропагандистському виданню ТАСС офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує «Главком».

«Це звичайний вивізний рейс. Їх кілька на рік. Відвозить нових співробітників у Вашингтон і Нью-Йорк, а на зворотному шляху забирає співробітників, які повертаються з відрядження», – йдеться у заяві.

За даними сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24, 25 червня російський Іл-96 з бортовим номером RA-96022 здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а потім до Вашингтона.

Як повідомляє «Фокус», Іл-96 з реєстраційним номером RSD878 належить до авіаційного парку спеціального льотного загону «Росія», що підпорядковується управлінню справами президента РФ. Літаками цього загону користуються для перельотів російський диктатор Володимир Путін і високопоставлені чиновники.

Читайте також:

Теги: росія США літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми домовилися про обміни, наполягаємо на звільненні усіх полонених та цивільних заручників, – Умєров
Перемовини у Стамбулі: перші заяви Зеленського, Умєрова та Єрмака
2 червня, 17:01
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
19 червня, 10:07
Головні новини ночі проти 28 травня
Обстріл Харківщини, дрони атакували технопарк у Підмосков'ї: головне за ніч
28 травня, 05:34
За останні два тижні росіяни перегнали назад з аеродрому «Бєлая» на базу «Оленья» аж чотири десятки своїх ракетоносіїв
Росія масово перекинула бомбардувальники на аеродром «Оленья»: аналітики назвали мету
29 травня, 20:00
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
Лавров анонсував новий раунд переговорів та назвав вимоги РФ
28 травня, 10:55
Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі
Мерц уперше проведе переговори з Трампом у Білому домі
5 червня, 09:47
Майкл Феллон: Росія в Україні використовує китайську зброю та технології, північнокорейські війська
Ексміністр оборони Британії пояснив, як Китай бере участь у війні проти України
6 червня, 21:39
ООН: Цей рік став руйнівним для мирних жителів України – загиблих та поранених значно більше, ніж за той самий період 2024 року
ООН назвала кількість жертв серед мирного населення України за травень
12 червня, 16:12
WhatsApp офіційно дозволено використовувати в Сенаті
Конгрес США заборонив працівникам використовувати WhatsApp
24 червня, 18:45

Політика

У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
ЄС планує створити армію дронів для захисту від Росії
ЄС планує створити армію дронів для захисту від Росії
Росія за час війни втричі збільшила виробництво «Іскандерів»: розслідування
Росія за час війни втричі збільшила виробництво «Іскандерів»: розслідування
Як Кремль використовує Медведєва для дискредитації України: аналіз ISW
Як Кремль використовує Медведєва для дискредитації України: аналіз ISW
Трамп став на захист Нетаньягу, якого звинувачують у корупції
Трамп став на захист Нетаньягу, якого звинувачують у корупції
Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі
Український посол пояснив, де лежить «ключик» до серця нового президента Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
41K
РФ знайшла новий людський ресурс для війни з Україною
16K
Трамп відповів, чи готові США передати Україні системи Patriot
13K
Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту: заарештовано архієпископа
8417
У Києві змінюється вартість транспортних карт. Скільки коштуватиме проїзд

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Вчора, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 червня, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua