10 хвилин затору врятували життя: жінка дивом уникла трагедії рейсу Air India

Жінка подякувала Богу за порятунок

В Індії сталась авіакатастрофа. За попередніми даними, вижив тільки один пасажир з декількох сотень. Ще з'явилась історія жінки, яка мала сісти на літак рейсу AI171 авіакомпанії Air India до Лондона, яка дивом врятувалась. Про це пише The Sun, передає «Главком».

Жінка на ім'я Бхуми Чаухан пропустила посадку на рейс, вона затрималась через затор лише на 10 хвилин. Ці хвилили в заторі і врятували їй життя.

Чаухан дала декілька коментарів телеканалу Republic TV: «Не можу знайти слів, щоб це пояснити… Я абсолютно спустошена, дізнавшись про загибель людей. У мене буквально тремтить тіло».

«Я вдячна Богу за порятунок це заслуга Ганпаті Баппи», – додала вона.

Неподалік від індійського аеропорту міста Ахмедабад сталась авіакатастрофа. Повітряне судно зазнало аварії протягом кількох хвилин після зльоту, впавши на території медичного гуртожитку.

Літак Boeing 787-8 Dreamliner, на борту якого перебувало 242 особи, включаючи 53 громадян Великої Британії та 11 дітей, прямував до лондонського аеропорту Гатвік. Після зльоту він спалахнув полум'ям і врізався в гуртожиток, який використовувався місцевими лікарями, розташований у передмісті.

На цей час відомо про понад 300 загиблих, водночас з пасажирів вижив лише 40-річний Вішваш Кумар Рамеш, який сидів на місці номер 11A і зміг врятуватися, вистрибнувши з літака.

МЗС України повідомили, що перебування українців на борту Air India не підтверджується.