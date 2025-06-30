Індія назвала ймовірну причину катастрофи авіалайнера Boeing

Слідчі органи зараз ретельно вивчають дані чорних ящиків літака Boeing

Агентство з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) не виключає саботаж як одну з можливих причин катастрофи під Ахмедабадом 12 червня літака Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India. Про це повідомив державний міністр цивільної авіації країни Мурлідхар Мохол, повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of India.

«Слідчі органи зараз ретельно вивчають дані чорних ящиків літака, що розбився, і враховують усі версії причин катастрофи, включаючи можливий акт саботажу», – цитує держміністра видання The Times of India.

Момент падіння і місце катастрофи рейсу 171 авіакомпанії Air India в Ахмедабаді.



Літак упав у житловому районі, у мережі пишуть, що на лікарню.



📹 Clash Report pic.twitter.com/U9EFgfEzHZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Результати розслідування дозволять назвати причину, через яку через кілька секунд після зльоту лайнера сталася раптова зупинка обох двигунів, чого, за словами Мохола, ніколи не траплялося раніше при подібних авіапригодах.

Мохол нагадав, що обидва чорні скриньки були виявлені на місці аварії лайнера під Ахмедабадом, а потім були доставлені в Нью-Делі літаком ВПС Індії в умовах повної безпеки. вилучення з них записів у США, як повідомлялося раніше, не знадобилося.

Раніше один чоловік вижив після авіакатастрофи та дав коротке інтерв'ю. Уцілілий у авіакатастрофі виявився громадянин Великої Британії 40-річний Вішваш Кумар Рамеш. «Я не знаю, як я вижив. У якийсь момент я думав, що теж загину. Але коли розплющив очі, то зрозумів, що я живий, і спробував відстібнутися від крісла і втекти, куди тільки міг. На моїх очах загинули стюардеса та інші пасажири.

До слова, першою причиною авіакатастрофи могла бути відмова двигуна або силової установки літака.

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. Серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії.