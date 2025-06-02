«І до Сибіру вже дісталися!». Реакції у Росії на операцію СБУ «Павутина»

«Тепер війна докотилася й до нас», – емоційно реагують на дронову атаку України жителі Іркутської області Росії

Уперше з початку війни Росії проти України, яка триває від 2014-го року, масованої атаки зазнали одразу декілька авіабаз стратегічних бомбардувальників у Мурманській, Рязанській та Івановській областях РФ, і навіть в Іркутській області Сибіру. «Це було вогняне пекло», – кажуть місцеві жителі.

Проєкт Радіо Свобода «Сибирь.Реалии» зібрав реакції на безпрецедентну операцію України проти військової потуги країни-агресора.

«Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав», – повідомив у зверненні президент України Зеленський.

«Тепер війна докотилася й до нас», – емоційно реагують на дронову атаку України жителі Іркутської області Росії.

Експерти зазначають, що всі удари пройшли винятково по військових цілях і на сьогоднішній момент інформації про цивільні втрати немає. Збитки попередньо оцінюються як суттєві – знищення транспортних літаків значно знизить можливість ударів армії РФ по Україні крилатими ракетами.

Офіційно російська влада поки що не повідомляла про втрати.

«Наш будинок кілька разів трясло від вибухової хвилі»

У Сибіру на військовій базі «Біла» в селищі Середній Усольського району Іркутської області атака дронів знищила, щонайменше, один транспортний літак. Очевидець із села Буреть Усольського району розповів, що атака тривала щонайменше півтори години.

– Бачив усю півторагодинну атаку. Я в бінокль весь цей кошмар спостерігав – реально моторошне видовище. Почалося все о 17:25 (12:25 за московським часом). Спочатку вибухи почули й побачили величезний стовп диму.

Я подумав спочатку, що знову літак упав – два місяці тому ж бомбардувальник із цього аеродрому впав.

Потім чотири сильні вибухи точно бачив. Тому що після кожного з них починав валити сірий дим, – розповідає Роман. – А коли по транспортному літаку вдарили, то взагалі весь аеродром був ніби у вогні.

Дим над військовим летовищем в Іркутській області фото: скриншот з відео

Співрозмовник із села Буреті (звідти до селища Середній по прямій – близько 10 кілометрів) говорить, що для них аеродром – як на долоні, оскільки село розташоване на узвишші.

– Ми на іншому боці Ангари й весь аеродром – як на долоні, – говорить Сергій із Буреті. – Щоб ви розуміли, наш будинок кілька разів трясло від вибухової хвилі. Хоча якщо напряму, то до аеродрому близько 7-8 кілометрів.

Його родичі їздили трохи вище на гору, звідки авіабазу «Біла» видно ще краще.

– Вони теж підтвердили, що транспортний літак (за даними військових експертів, був знищений бомбардувальник Ту–22М3) згорів. Там чотири літаки стояли на краю аеродрому, і дрон вдарив по крайньому зліва, – розповідає Сергій. – Перед усіма чотирма вибухами було видно, що ніби сигнальну ракету запустили, потім – вогняний спалах і слідом сильний вибух чути. Про три бомбардувальники (на авіабазі «Оленья» в Мурманській області) я дізнався вже з новин. Там же буквально вогняне пекло було.

За словами очевидців, дрони вилетіли з фури, яка зупинилася на трасі Р-255 «Сибирь». Інформацію підтвердив губернатор області Кобзєв, зазначивши, що це перша атака безпілотників у Сибіру.

За його словами, один дрон упав на стару будівлю в іншому селищі Новомальтінськ, що за 31 кілометр від селища Середній.

Новомальтінськ. Результат удару українського дрона в Іркутській області Росії. 1 червня 2025 року фото: скриншот з відео

«На даний момент відомо, що це була атака дронів на військову частину в селищі Середній. Перша в Сибіру. Один скид був на стару будівлю в Новомальтинську. Точна кількість БПЛА поки не підрахована», – написав Кобзєв у своєму телеграм-каналі та спробував заспокоїти місцевих жителів. – Джерело, звідки були випущені дрони, вже заблоковане. Це фура. Головне – не потрібно піддаватися паніці. Загрози життю та здоров'ю мирних жителів – немає».

Спроба губернатора Іркутської області заспокоїти населення успіхом не увінчалася, зізнаються жителі Усолля, Буреті та навіть Іркутська (85 кілометрів до Середнього по прямій).

– Наше село точно збуджене. Місцеві, до речі, розповідають, що бачили підозрілий мікроавтобус з повним тонуванням деякий час тому, – зізнається Роман.

У чатах пересилають звернення поліції із проханням про допомогу в затриманні двох автомобілів. МВС «Усольський» пояснює прохання – «ситуацією, що склалася».

Жителі реагують на прохання поліції та губернатора по-різному:

«Іде четвертий рік війни, що ж на п'ятому році буде? Не вмієте воювати, укладайте мир, не ганьбіться»

«Терпимо далі. Поки якийсь генерал від кількості вкрадених грошей не лопне»

Деякі користувачі просять очевидців не постити відео у мережі, на це сибіряки їм відповідають:

«В одній країні вже приховували жах техногенних аварій, те, що гниє продовольство на складах, гниє зерно. І що сталося із цією країною? Можливо, ті, хто живе у «своєму світі», зрозуміють, що не все так «райдужно у данському королівстві»

«27 травня Пєсков заявив: «Президент чітко дав зрозуміти: – «Ніхто не може просто так безпілотниками хуліганити у нас у Росії! Будете хуліганити – будете отримувати!»

Сьогодні українські дрони вальяжно спалили наші стратегічні бомбардувальники на військовому аеродромі у Мурманській області (де Мурманська область, а де фронт) і атакували об'єкти у Сибіру!!! Де Сибір, а де фронт???

Це вже не сумно, і це не смішно. Для цього немає цензурного визначення, для цього немає взагалі жодного чіткого пояснення. Якщо в результаті «хуліганства» копійчаними дронами-камікадзе ми втрачаємо стратегічні бомбардувальники, то в мене складається стійке відчуття, що, по-перше, це повне фіаско військового керівництва країни, по-друге – ще рочок такої СВО і демілітаризованою виявиться Росія.

Якщо в нашому керівництві забули термін «Піррова перемога», то я нагадаю, що так говорять про перемогу, яка дорівнює поразці».

Багато хто не розуміє, як фури з дронами і снарядами опинилися у Сибіру:

«Як? Як це можливо? Як ці фури пропустили? Дуже багато питань. І з залізницею, і з фурами»

«За бабки, як ще ж»

«Навіщо потрібна була ця операція, люди спокійно жили, тепер уся Росія палає, у вас є щось святе, крім грошей!»

«А може, їх похвалити за мобільність? За тактику. Наші на фронті наступають, а вони спокійно з тилу нас знищують. Що, полководці та стратеги не могли цього передбачити, запускаючи в країну тисячі перебіжчиків? Не можна недооцінювати противника. Їхні солдати вчилися в тих же школах, що й наші».

«Немає слів! Схоже, це свої!».

«40 літаків»

Окрім удару по військовій авіабазі «Біла» в Іркутській області, безпілотники атакували в Мурманській області авіабазу «Оленья». Там FPV-дрони завдали ударів по аеродрому: підтверджені пошкодження інфраструктури, була зафіксована серія вибухів.

Губернатор Мурманської області Андрій Чибіс підтвердив атаку. Відомо, що дрони почали вилітати з припаркованої недалеко від Оленєгорська вантажної машини.

Очевидці з Оленєгорська повідомили редакції, що спостерігали не менше 10 вибухів на авіабазі.

– Я прямо зараз бачу завісу диму за лісом. Я виїхав з Оленєгорська, до Оленьї звідси – кілометрів 150–160. Гуркоче більше години. Трасу перекрили. Мабуть, краще зупинитися, перечекати, – розповідає співрозмовник «Сибирь.Реалии».

Атака українських дронів у Мурманській області Росії. 1 червня 2025 року фото: Reuters

Інша співрозмовниця «Сибирь.Реалии» повідомила про вибухи з боку селища Високий (124 кілометри до Оленєгорська).

– Війна й до нас дійшла. Підірвали на Високому, судячи з усього, – повідомила жителька Мурманської області. – Страшні вибухи, гуркіт. Ми зараз тікаємо з дачі. Перекрили дорогу. На трасі машину доведеться кинути.

– В Оленєгорську почалася війна. За лісом валить дим від вибухів. Ми на трасі стоїмо, трохи віддалік на заправці стоїть фура: водій бігає-метається, у нього з-під вантажівки, з тенту дрони вилітають і летять у бік Високого. Його даішники пов'язали, а він їм: «Мені сказали на точку приїхати, я приїхав». Навколо стрільба, як з кулеметів. Зв'язок поки що є, – розповідає інший очевидець.

За два тижні до атаки 1 червня на аеродром «Оленья» було перекинуто близько 40-ка дальніх бомбардувальників Ту-22М3 і приблизно 20% усіх російських Ту-95МС. Це найбільша з початку конфлікту передислокація стратегічної авіації, писав Telegram-канал Insider-T.

Відомо також про вибухи в Рязанській області Росії, де дрон атакував житловий будинок (пошкоджено дах), а також авіабазу в Дягілєво. Постраждалих немає.

В Івановській області РФ дрони атакували авіабазу «Іваново».

І мости?

Напередодні атаки дронів у двох російських регіонах сталися надзвичайні події з мостами: у Брянській області під Вигоничами через пошкодження автомобільного мосту пасажирський потяг наїхав на уламки і зійшов з рейок. Загинуло 7 осіб, близько 70 отримали поранення.

У Желєзногорському районі Курської області Росії підірвано залізничний міст у момент проходження вантажного потяга. Постраждали три особи.

В Амурській області РФ очевидці зняли на узбіччі траси фуру, схожу на ту, що була заблокована в Іркутській області. На кадрах видно дим, який валить із фури, та людей навколо. Через кілька секунд відбувається вибух.

Губернатор Амурської області Василь Орлов заявив, що це сталося на трасі «Чита – Хабаровськ» у районі селища Серишево – загорівся причіп вантажівки. Пожежу було загашено, але водій постраждав. За словами Орлова, «вдалося уникнути» ударів по авіабазі «Українка».

Джерела в СБУ розповіли українським ЗМІ про операцію «Павутина», метою якої стали понад 40 російських військових літаків, зокрема А–50, Ту–95 та Ту–22 М3. Поки немає точної інформації, скільки літаків знищено.

Тим часом аналітичне видання Clash Report повідомляє, що непідтверджені втрати внаслідок ударів українських безпілотників по російських авіабазах «Біла» та «Оленья» такі:

5 бомбардувальників Ту–95МС

2 бомбардувальники Ту–22М3

1 військово-транспортний літак Ан–12.

Підтвердженої інформації щодо втрат на інших атакованих Україною російських військових об'єктах поки немає.

«Це провал російської системи безпеки»

Збитки, завдані військово-транспортній авіації та дальній стратегічній авіації РФ, можна назвати серйозними, вважає військовий оглядач Давид Шарп:

Давид Шарп, військовий експерт фото: madan.org.il

– Зрозуміло, що одних заяв української сторони мало, але є ж відео, де все досить зрозуміло. По-перше, російська армія зазнала матеріальних втрат: позбулася помітної частини літаків Ту-95МС.

Це сильно б'є по можливостях Росії завдавати ударів крилатими ракетами по українській території. А це те, що Росія і реалізовувала протягом усієї війни – тобто саме крилатими ракетами завдавала наймасштабніших збитків.

Уявіть, що тепер носіїв стане менше, і ту кількість ракет, яка планувалася, випустити вже не можуть. У будь-якому випадку (безвідносно точного числа знищених бомбардувальників) йдеться про колосальний збиток.

Тих же літаків Ту–95МС (радянський і російський стратегічний літак-ракетоносець на озброєнні з 1981 року; носій стратегічних авіаційних ракет великої дальності, використовується для нанесення ядерних ударів по найбільш важливих військово-стратегічних об'єктах у глибокому тилу та віддалених військово-географічних районах противника; входить до так званої ядерної тріади; вважається найшвидкіснішим у світі турбогвинтовим серійним ракетоносцем) або Ту-22М3 (дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник із крилом змінної стрілоподібності. Призначений для ураження морських та наземних цілей керованими ракетами та авіаційними бомбами. Може бути носієм ядерної зброї) – їх просто мало, вони не виробляються більше.

Те, що вони дуже дорогі, це інше питання. Але головне – вони просто більше не виробляються. Частина з них уже була несправна, а зараз частина справних була знищена. Значний відсоток.

Про А-50 (літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління; для виявлення та супроводу повітряних і надводних цілей, а також координації пілотів винищувачів при нанесенні ракетних ударів) ми поки не знаємо – були вони знищені чи ні. Знаємо тільки, що вони були ціллю атак. А-50 – їх взагалі одиничні екземпляри. За весь час війни два таких було збито.

Один був пошкоджений, до речі, схожим методом у Білорусі свого часу. А-50 – свого роду очі та мізки авіації – вони дозволяють спостерігати за повітряним простором противника, виявляти цілі, класифікувати їх. Причому цілі, які тебе атакують, і цілі для твоєї атаки.

Шарп називає результат диверсійної операції приголомшливим, з точки зору того, що подібну диверсію вдалося реалізувати в принципі «під носом російських спецслужб».

Операція «Павутина», як стверджують у СБУ, готувалася півтора року . Президент Володимир Зеленський особисто курував проведення операції, а її реалізацію очолив голова СБУ Василь Малюк.

– Ймовірно, мріяли про таке з самого першого року війни, але реалізувати вдалося тільки зараз. Десь діяла агентура, когось використовували всліпу. Але очевидно, що без включених людей всередині Росії таке не вдалося б реалізувати.

Українська сторона сказала, що готувалася операція півтора року, але взагалі, могли й довше готувати: це ж і доставка дронних систем, і доставка боєприпасів, розвідка цілей, доопрацювання, агентура, наймання людей, яких використовували всліпу.

А технічна складова: управління дронами так, щоб вони злетіли, як і коли треба, щоб вони влучили, куди треба. Ми на записах бачили, як відкривається фура, але деталей поки не знаємо – хто її відкриває? дистанційно, не дистанційно? Дистанційне управління з української території чи не з української?

А синхронізація дій – паралельно кілька регіонів і населених пунктів – це не диверсія, де дві людини кудись пробралися і підірвали – ціла операція, яка передбачала участь багатьох людей, зокрема на території Росії. А чим більше людей, чим складніші оперативні та технічні заходи, тим більше шансів на провал. Так що вони запустили разом все, що запланували.

Повторити найближчим часом подібне – не думаю, що можливо. Залишати немає сенсу – включилися спецслужби, які проспали атаку. І якщо залишити щось на потім – воно може зірватися з більшою ймовірністю.

Що стосується «відповіді Росії», експерт вважає, що армія РФ і так «застосовує все, що можна», включно з атаками на цивільні об'єкти в тилу української армії. І нічого нового винайти не зможе.

– Безумовно, іміджеві втрати російський режим теж зазнав. Їх, звичайно, на хліб не намажеш.

Але спецслужбам України явно вдалося донести до противника розуміння: «Ти не перебуваєш у безпеці, твої найважливіші об'єкти не в безпеці, навіть у глибокому тилу». Паралельно це і на громадян впливає, але не думаю, що це було головним завданням – все ж цілі практично всі військові.

У першу чергу це величезний провал російської системи безпеки. Упевнений, що запобігти цій операції успішно могли б прості заходи пасивної оборони та радіоелектронної боротьби.

Більше того, якби українці знали, наприклад, що літаки в укриттях, або що простим безпілотникам не подолати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) на авіабазах – вони б і не намагалися це зробити!

Судячи із записів, мультикоптери злітали звичайні, вразливі для засобів РЕБ. І це, звичайно, не круто для армії РФ. Якщо засоби РЕБ навколо російських аеродромів не працюють на постійній основі – це повний провал.

У багатьох навіть невоюючих країнах, авіацію яких аж ніяк не прагнуть знищити, цивільні аеродроми та військові аеродроми непроникні для простих безпілотників. Можливо, це не були прості, а були якісь особливі коптери, і РЕБ все ж працював – але навряд чи.

Ще одним провалом РФ Шарп називає той факт, що бомбардувальники стояли під відкритим небом:

– Укриття для літаків – це ж база. Навіть у далекому тилу, як Сибір. І у Білорусі була така диверсія, і в Енгельсі прилітали. І великі, і малі безпілотники.

Горять стратегічні бомбардувальники на летовищі в Іркутській області Росії. 1 червня 2025 року фото: скриншот з відео

На даний момент, як передають очевидці з Іркутської області, влада прибрала освітлення навколо атакованих авіабаз. Усі польоти припинені:

– До війни не дуже тут літали. З 2022 року досить часто залітали і бомбардувальники, і транспортні. Зараз усе різко припинилося. Усі ліхтарі, все освітлення прибрали. Темрява навколо, – каже Роман із Буреті. – Так само тихо тут було 2 квітня, коли на тому боці впав літак.

У чатах, окрім відео вибухів, жителі пересилають тривожні повідомлення про те, що хочуть переїхати. Але не знають, куди – де безпечно?

«Нехило так нас демілітаризували», – пише Павло.

«Йшов 4 рік бліцкригу...»

«Після 22-го року росіяни вже не можуть почуватися в безпеці у своїй країні. Чомусь влада при цьому досить спокійно почувається і їй досі нічого не загрожує», – пише Віктор.

«До Сибіру вже дісталися», – констатує Марина.

Очевидці зазначають, що не всі сибіряки впали в паніку. Деякі нібито і зараз «війни не помічають».

– Найбільше здивував мене тракторист, який ні на хвилину не перервав посівну, поки все це відбувалося, – говорить Роман. – Хоча поле – воно ж поруч з аеродромом. Шок? Не знаю. Швидше за все, у тракториста дедлайн – встигав до дощів.

Тим часом Telegram-канали та ЗМІ, зокрема, z-орієнтовані, пишуть про те, що дрони, які атакували аеродроми в Росії 1 червня, збиралися на орендованому складі в Челябінську.

За даними ЗМІ, теоретично безпілотники могли завозити з Казахстану, але створювати їх можна й всередині Росії: запчастини легко купити на китайських маркетплейсах, а вибухівку можна попросити у саперів.

Зокрема, z-Telegram-канал Zergulio пише: «Знайшли склад, де збирали контейнери з дронами. Челябінськ, Свердловський тракт 28А. Він здавався за 350 000 рублів. Тому і фура в Амурській області була з челябінськими номерами – вони звідти роз'їжджалися».