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Винна російська ППО? Нові деталі про катастрофу літака в Казахстані

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Винна російська ППО? Нові деталі про катастрофу літака в Казахстані
Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами
фото з відкритих джерел

За словами одного з пасажирів, якому пощастило вижити, пілоти тричі намагалися посадити борт у Грозному

На фюзеляжі пасажирського літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal, який розбився 25 грудня, виявлено сліди від елементів ракети ППО. На хвостовій частині пасажирського літака є отвори, схожі на пробоїни від ураження елементами ракети протиповітряної оборони. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Варто зазначити, що інцидент збігся у часі з роботою російської ППО у Грозному, яка, за даними місцевих пабліків, могла бути задіяна для відбиття атаки безпілотників на Північному Кавказі. 

Сьогодні вранці місцеві пабліки в регіоні повідомляли про атаку безпілотників, внаслідок якої були задіяні сили протиповітряної оборони РФ, вони працювали саме у Грозному. Цей факт посилив підозри, що літак могли збити російські системи ППО.

Як повідомив російський блогер Рустем Адагамов, за словами одного з пасажирів, якому пощастило вижити, пілоти тричі намагалися посадити борт у Грозному.

«Утретє щось вибухнуло. Був вибух – я б не сказав, що всередині літака. Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла», – цитує слова пасажира російський блогер.

Адагамов нагадав, що раніше повідомлялося про те, що літак направили до Актау через Каспійське море через те, що у Грозному був туман, а потім він нібито зіткнувся зі зграєю птахів і втратив керування.

«Сліди на обшивці говорять про інше – літак збили на підльоті до Грозного, ймовірно, прийнявши за український БпЛА, які сьогодні атакували Грозний. На борту літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines було 69 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Відомо про 28 тих, хто вижив після авіакатастрофи», – додав блогер.

За словами блогера, сліди на обшивці літака свідчать про те, що літак збили на підльоті до Грозного
За словами блогера, сліди на обшивці літака свідчать про те, що літак збили на підльоті до Грозного
скриншот допису Рустема Адагамова

Російські воєнкори вже визнають, що літак міг бути уражений російською ППО, так само, як Боїнг МН17 у 2014 році. 

Росіяни визнають, що літак, ймовірно, був підбитий російською системою ППО
Росіяни визнають, що літак, ймовірно, був підбитий російською системою ППО
скриншот з допису Казанського

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

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Теги: системи ППО літак Казахстан

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