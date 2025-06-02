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Втрати РФ сягнули $7 млрд. Малюк вперше розповів деталі спецоперації «Павутина»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Втрати РФ сягнули $7 млрд. Малюк вперше розповів деталі спецоперації «Павутина»
Дрони уразили цілі на чотирьох військових аеродромах
скріншот з відео

Спецоперація СБУ відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичного погляду

Унаслідок ударів дронами було уражено 41 російський літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки.

Глава СБУ Василь Малюк зазначив, що президент України особисто контролював хід спецоперації. Спецслужба готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року.

Дрони уразили цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ: «Бєлая», «Дягілево», «Оленья» та «Іваново». Йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовані втрати сягають понад $7 млрд.

За словами Малюка, спецоперація відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичного погляду. Спочатку СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

Глава СБУ наголосив, що спецслужба атакувала абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Всі учасники операції перебувають в Україні.

Як відомо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керує голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж $2 млрд. Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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Також сильний вибух прогримів у російському Північноморську, де обслуговуються підводні човни. За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичного погляду. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

До слова, Osint-аналітик Кріс Біггерс оприлюднив перші супутникові знімки, зроблені після атаки СБУ по військових авіабазах Росії 1 червня.

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Теги: Василь Малюк СБУ росія літак

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