Патріарх Кирило порівняв мобілізованих росіян із Ісусом Христом (відео)

Сформульована Кирилом концепція максимально близька до поняття шахіда в ісламі

Патріарх Кирило на традиційній недільній проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

«Якщо хтось із почуття обов’язку та через необхідність виконати свою присягу залишається вірним своєму покликанню і йде робити те, що його обов’язок йому велить. І якщо під час виконання цього обов’язку людина гине, то вона, без сумніву, чинить діяння, рівносильне жертві. Вона жертвує собою заради інших. Тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина скоїла», – сказав Кирило.

Сформульована Кирилом концепція максимально близька до поняття шахіда (мученика) в ісламі.

Нагадаємо, голова російської православної церкви, патріарх Кирило (Гундяєв), активно підтримує політику Кремля. Після оголошеної мобілізації, від російської церкви, замість осуду, йде лише схвалення війни.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що в Росії мобілізують, зокрема, й чоловіків досить літнього віку, а задля підняття бойового духу мобілізованих проводжають під супровід мелодії духового інструменту.

Крім того, у мережі з’являються відео з військових комісаріатів у різних регіонах Росії, як там проводжають мобілізованих чоловіків на службу. До військкоматів приходять священники, аби благословити чоловіків, які невдовзі вирушать на війну в Україну.