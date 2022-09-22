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Під звуки труби: як у Росії чоловіки йдуть на мобілізацію (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Під звуки труби: як у Росії чоловіки йдуть на мобілізацію (відео)
Майбутніх вояків проводжають із музикою
скріншот із відео

Кремль збирає гарматне м'ясо по регіонах 

В Росії наступного ж дня після оголошення «часткової» мобілізації чоловіків масово почали вантажити в автобуси на війну проти України.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика 

На опублікованих у мережі відеозаписах помітно, що в Росії мобілізують, зокрема, й чоловіків досить літнього віку. В одного з них стався інсульт.

Задля підняття бойового духу мобілізованих проводжають із музикою. Зокрема, у Благовіщенську чоловіки сідають до автобуса під супровід мелодії духового інструменту.

Також повідомляється, що під час зустрічі з мобілізованими військові комісари нагадують про «нову кримінальну відповідальність за ухилення під час мобілізації».

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати. 

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео). Також на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

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Теги: відео військові інсульт мобілізація росія

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