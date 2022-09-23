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Мобілізація: як священники благословляють росіян вбивати українців (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Мобілізація: як священники благословляють росіян вбивати українців (відео)
Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня
скріншот із відео

Російські священники допомагають путінському режиму з мобілізацією

У мережі з’являються відео з військових комісаріатів у різних регіонах Росії, як там проводжають мобілізованих чоловіків на службу. До військкоматів приходять священники, аби благословити чоловіків, які невдовзі вирушать на війну в Україну.

Зокрема, з’явилися відеозаписи з військкоматів у Краснодарському краї РФ та у місті Липецьку. На кадрах видно, як священники благословляють мобілізованих та окроплюють їх святою водою.

Також користувачі соцмереж оприлюднили відео із одного з військкоматів у Якутії. Там влаштували справжнє свято для мобілізованого, якому «пощастило» вирушити на службу до армії у свій день народження. Для «щасливця» підготували торт та привітали його з днем народження усім військкоматом.

З'явилося також відео, як чоловіків перед посадкою до автобуса із військкомату частують горілкою – «останні 100 грамів». 

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що в Росії мобілізують, зокрема, й чоловіків досить літнього віку, а задля підняття бойового духу мобілізованих проводжають під супровід мелодії духового інструменту.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати. 

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

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Теги: росія війна православна церква мобілізація

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