Пентагон і SpaceX переклали один на одного відповідальність за обмеження Starlink – Флеш

Україна намагається з'ясувати причини рішення, яке створило труднощі для перехоплення російських дронів, але залишило незмінними можливості далекобійних ударів

Представники Пентагону та компанії SpaceX вказують один на одного, коли йдеться про відповідальність за запровадження швидкісних обмежень для терміналів Starlink. Українська сторона намагається встановити, хто саме ініціював це рішення, адже воно впливає на виконання окремих оборонних завдань. Про це на брифінгу заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Бескрестнова, американські військові пов'язують запровадження обмежень із рішеннями SpaceX. Водночас представники компанії, за його твердженням, посилаються на уряд США. Через це українська сторона поки що намагається з'ясувати, хто безпосередньо відповідає за зміну умов роботи супутникового зв'язку.

Флеш наголосив, що обмеження швидкості терміналів Starlink не впливають на здатність України завдавати далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії.

«Це взагалі дивна для нас історія, тому що Starlink не працює на території Росії. Це не впливає на наші можливості атакувати військові об’єкти», – сказав Бескрестнов.

Водночас експерт пояснив, що запроваджені обмеження можуть створювати труднощі під час виконання окремих завдань, пов'язаних із захистом українського повітряного простору. Зокрема, йдеться про використання безпілотників-перехоплювачів, які застосовують для боротьби з російськими ударними дронами.

Крім того, обмеження можуть впливати на роботу військових гелікоптерів, які використовують супутниковий зв'язок під час виконання бойових завдань. За словами радника президента, саме ці оборонні операції можуть залежати від можливості стабільного використання терміналів Starlink на рухомих платформах.

Окремо Бескрестнов прокоментував заяви американського підприємця Ілона Маска про нібито використання Україною способів обходу встановлених обмежень.

За словами експерта, нинішня ситуація викликає запитання, оскільки обмеження, покликані протидіяти використанню Starlink російською армією, можуть створювати додаткові труднощі для українських оборонних операцій.

Водночас Бескрестнов наголосив, що твердження про вплив цих обмежень на далекобійні удари України по Росії є хибними. Він пояснив, що Starlink не працює на російській території, тому зміни швидкісних параметрів терміналів не визначають можливості українських сил атакувати військові об'єкти противника.

Натомість наслідки обмежень можуть відчувати підрозділи, які використовують супутниковий зв'язок під час виконання завдань на території України.

За словами Флеша, українська сторона працює над рішеннями, які дозволять зменшити залежність військових від одного постачальника супутникового інтернету.

Це має забезпечити більшу стійкість систем зв'язку та знизити ризики, пов'язані з можливими технічними або адміністративними обмеженнями з боку окремих компаній.

До слова, генеральний інспектор Пентагону відхилив двопартійне звернення сенаторів щодо проведення розслідування через нещодавнє уповільнення швидкості супутникового зв'язку Starlink та військової системи Starshield в Україні.