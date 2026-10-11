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Україна запровадила санкції проти виробників російської балістики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна запровадила санкції проти виробників російської балістики
Володимир Зеленський підписав укази, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій
фото: Офіс президента

До санкційного списку увійшло 70 росіян, які причетні до виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М» та «Циркон»

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських субʼєктів, які причетні до виробництва балістичних ракет, сприяють обходу санкцій у фінансовій сфері, та осіб, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

До першого санкційного списку увійшло 70 росіян, які причетні до виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М» та «Циркон», якими Росія завдає масованих ударів по українських містах і громадах, щоб убивати людей та знищувати цивільну інфраструктуру. Лише за цей тиждень Росія вбила 153 та поранила 723 людини в Україні. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, підприємства, медичні заклади, школи, дитячі садки, університети, були удари по українській енергетиці. І в цих терористичних ударах Росія застосувала близько 1450 авіабомб, понад 1640 ударних дронів та 75 ракет різних типів, зокрема балістику.

У відповідь на ці постійні атаки Україна застосовує не лише далекобійні санкції, а й санкції проти ключових співробітників підприємств російського ОПК та хімічної галузі, що беруть участь в організації безперервного промислового циклу для виробництва балістики.

Серед них працівники Воткінського заводу, Інституту машинобудування імені В. В. Бахірєва, підприємств «Радар ММС», «Граніт-Електрон», «Анозіт», «Авіатек», «Метафракс Кемікалс», «Алтай», «Невинномиський Азот», «Азот», заводів «Салют», «Стріла», «ВНІІР-Прогрес», «Машиностроітєль», «Авангард», імені Свердлова та імені Морозова, Воскресенського агрегатного заводу, а також науково-дослідних інститутів «Полюс» і «Субмікрон». Усі ці підприємства вже перебувають під санкціями України та частково – США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Канади й Нової Зеландії. Тепер наша країна працюватиме з партнерами не лише над повною синхронізацією санкцій проти цих обʼєктів російського ОПК та хімічної галузі, а й проти їхніх ключових співробітників.

«Підприємства, які виробляють «Іскандери» та «Циркони», вже давно під санкціями України і більшості партнерів. Але ракети збирають конкретні люди: інженери, технологи, керівники виробництва. Тепер ми вносимо до санкційного списку і їх, 70 ключових працівників ракетного ланцюга, від хімічних заводів, що постачають компоненти пального й вибухівки, до складальних цехів Воткінська. Кожен, хто робить ракети для ударів по українських містах, має розуміти: відповідальність персональна, і вона не мине», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

У санкційному пакеті осіб, які допомагають Росії обходити санкції у фінансовій сфері, 28 фізичних і 27 юридичних осіб. Серед них компанії – оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні керівники та власники. Обмеження також запроваджені проти керівників і власників компаній, що належать до тіньової банківської мережі A7 та публічно пропонують інструменти обходу фінансових санкцій. Раніше санкції проти мережі А7 запровадили Сполучені Штати Америки.

Ще одним рішенням санкції застосовані проти 10 фізичних і 21 юридичної особи, а також проти двох морських суден, які є пособниками Росії та діють в її інтересах на тимчасово окупованих територіях України. Вони фінансують цю неспровоковану й агресивну війну Росії проти України та Українського народу, розкрадають наші природні ресурси і поширюють російську пропаганду. Це, зокрема, колаборанти, які служать агресору, працюють на нього та допомагають російським окупантам. Серед них також підприємства, що надають послуги інтернету та телебачення, здійснюють геологічну розвідку, виробляють електроніку й металеву продукцію на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу погодили найбільше разове розширення санкційного списку проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. До переліку планують додати 1646 фізичних та юридичних осіб.

Також Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру переглядати цей курс навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін. Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі.

 

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Теги: росія санкції імпорт машинобудування Володимир Зеленський Україна Владислав Власюк

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