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Україна виконала одну з умов Угорщини. Зеленський підписав закон

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна виконала одну з умов Угорщини. Зеленський підписав закон
Зеленський підписав закон про нацменшини
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Документ відкриває нові можливості для навчання мовами нацменшин

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює навчання мовами національних меншин і корінних народів України. Документ гарантує дітям, рідні мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, право здобувати освіту цими мовами поряд з українською. Ухвалення відповідних змін було однією з умов, із якими Угорщина пов'язувала свою підтримку подальших переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу парламенту.

Закон передбачає додаткові гарантії для представників національних меншин і корінних народів у сфері освіти. Зокрема, діти, чиї рідні мови мають статус офіційних у Європейському Союзі, зможуть навчатися ними поряд із державною мовою.

Окреме положення документа стосується статусу навчальних закладів. Школи зможуть отримувати статус закладу освіти національної меншини, якщо понад половина їхніх учнів навчається відповідною мовою.

Водночас закон не скасовує ролі української мови в освітньому процесі, а передбачає можливість навчання мовами національних меншин поряд із державною.

Ухвалення закону має значення не лише для української системи освіти, а й для переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу.

Раніше Угорщина обіцяла підтримати відкриття двох переговорних кластерів для України за умови ухвалення законодавчих змін, які стосуються прав національних меншин. Йдеться про кластер 2 «Внутрішній ринок» та кластер 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання».

Підписання закону президентом означає завершення відповідного етапу його ухвалення в Україні. Однак саме собою це рішення не гарантує автоматичного відкриття переговорних кластерів, оскільки для подальшого просування переговорного процесу необхідна згода держав-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт про навчання мовами національних меншин і корінних народів України. За документ проголосували 266 народних депутатів.

Законодавча ініціатива передбачає право дітей із національних меншин і корінних народів, мови яких є офіційними мовами ЄС, здобувати освіту рідною мовою поряд з українською.

Крім того, документ дозволяє надавати школам статус закладу освіти національної меншини за умови, що понад половина учнів навчається відповідною мовою.

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Теги: Угорщина Володимир Зеленський Україна

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