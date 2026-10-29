Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні

Раніше Трамп заперечив причетність американської влади до обмеження роботи Starlink в Україні

У ніч на 14 жовтня українські військові зіткнулися з обмеженням роботи терміналів під час руху зі швидкістю понад 160 км/год

Генеральний інспектор Пентагону відхилив двопартійне звернення сенаторів щодо проведення розслідування через нещодавнє уповільнення швидкості супутникового зв'язку Starlink та військової системи Starshield в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У відповіді наглядовий орган заявив, що порушені питання підпорядковуються компетентності Військово-повітряних сил США. Це рішення викликало занепокоєння серед законодавців стосовно впливу керівника SpaceX Ілона Маска на оборонний зв'язок.

Українські посадовці повідомили, що обмеження швидкості перешкоджали мобільності та перехопленню російських ударних безпілотників. Сенаторка Джин Шахін та інші члени Конгресу наголосили на необхідності незалежної перевірки через суперечливі заяви Білого дому та компанії SpaceX.

Ілон Маск стверджував, що SpaceX заблокувала Starlink через нібито порушення умов надання послуг з боку України, зазначивши, що роботу Starshield контролює уряд США.

Дональд Трамп заперечив видачу таких розпоряджень, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на координацію дій між Білим домом та Маском.

Законодавці прагнуть з'ясувати, чи схвалювали посадовці США ці обмеження та чи використовувалися лазівки в домовленостях.

Як відомо, сенатор-демократ США Річард Блюменталь розпочав розслідування обставин, за яких Україна втратила повноцінний доступ до військової системи супутникового зв'язку Starshield. Він прагне встановити, хто наказав обмежити її роботу та чи був причетний до цього Білий дім.

Блюменталь, який є провідним демократом у постійному підкомітеті Сенату з розслідувань, звернувся з листом до міністра оборони США Піта Гегсета. Сенатор вимагає пояснити причини обмеження доступу українських військових до технологій компанії SpaceX.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що обмеження роботи Starlink для українських військових змусили європейських союзників США активізувати розробку власних систем супутникового зв'язку. Європейські посадовці побоюються залежності від компанії SpaceX, власник якої Ілон Маск може одноосібно обмежувати доступ до критично важливої інфраструктури.

За даними журналістів, ЄС розвиває супутникову мережу IRIS вартістю близько $17,5 млрд, а Україна співпрацює з Фінляндією над створенням альтернативної системи зв'язку. Водночас повноцінно замінити Starlink найближчим часом буде складно через значно більшу кількість супутників SpaceX та технічні обмеження конкурентів.