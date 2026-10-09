Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Посттравматичний стресовий розлад: як війна впливає на психіку українців

Deutsche Welle
glavcom.ua
Deutsche Welle
google social img telegram social img facebook social img
Посттравматичний стресовий розлад: як війна впливає на психіку українців
Люди ховаються в метро в Києві під час повітряної тривоги
фото: Reuters

Майже третина населення України відповідає критеріям посттравматичного стресового розладу. Одним із ключових чинників є російська війна проти України та її наслідки, зокрема і за межами лінії фронту

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад чотири роки. Вона ведеться не лише на фронті. Російські ракети раз по раз руйнують житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема об'єкти енергопостачання.

Загиблі, поранені, руйнування, вимушена втеча з дому, усе це залишає по собі сліди, які не завжди помітні з першого погляду. Майже кожен третій цивільний (31,2 відсотка) нині відповідає критеріям посттравматичного стресового розладу (ПТСР) або навіть так званого комплексного ПТСР, який є ще тяжчою формою цього розладу.

Такого висновку дійшли автори репрезентативного опитування, проведеного міжнародною дослідницькою мережею «Співпраця та конфлікт у Східній Європі» (KonKoop). Дослідники у галузях психічного здоров'я та соціальних наук опитали понад 2500 українців, які проживають у регіонах під контролем уряду в Києві. Дослідження фінансувало Федеральне міністерство досліджень, технологій та космосу Німеччини, а його результати були опубліковані у фаховому журналі European Journal of Psychotraumatology.

Коли повсякденне життя стає нестерпним

Про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) говорять тоді, коли людина переживає травматичну подію, тобто потенційну або реальну загрозу життю чи власній фізичній недоторканності або ж інших людей, і цей досвід закарбовується в психіці. Люди з ПТСР повертаються до переживання травматичної події у так званих «флешбеках», страждають від тривожності, дратівливості та порушень сну. Зазвичай симптоми проявляються не відразу, а через певний час після пережитого.

Рівень ПТСР серед населення в Україні вищій, ніж у світі
Рівень ПТСР серед населення в Україні вищій, ніж у світі
фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

За оцінками фахівців, у світовому масштабі критеріям такого розладу відповідають менше десяти відсотків населення. Таким чином, згідно з новим дослідженням, в Україні цей показник понад утричі вищий.

Дослідження ґрунтується на симптомах, про які повідомляли самі учасники. Тому, зазначають дослідники, на результати могло вплинути те, як опитані інтерпретували поставлені запитання.

Війна Росії проти України: колективна травма?

«Особливо вражає надзвичайний масштаб травматизації», – зазначає викладачка судової психіатрії в Королівському коледжі Лондона і керівниця дослідження Дейрдре Макманус.

Понад 90 відсотків опитаних повідомили, що пережили принаймні одну травматичну подію в дорослому віці. Не всі, але багато з цих подій були пов'язані з війною. Половина респондентів зазначила, що має родича, який служить на фронті. Понад 70 відсотків пережили обстріли за місцем проживання, а 65 відсотків стали свідками руйнувань, спричинених війною.

«В Україні вже не залишилося жодної родини, яка б не постраждала від війни, де хтось не загинув або не залишився на окупованій території», – розповіла DW Руслана Луцик-Андрушко, яка працює психосоціальною консультанткою міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» у Вінниці.

Російський ракетний обстріл Вінниці, 14 липня 2022 року
Російський ракетний обстріл Вінниці, 14 липня 2022 року
фото: State Emergency Service of Ukraine/Reuters

«Ми не можемо пояснювати причину лише самим вторгненням, оскільки могли існувати й інші травматичні події, які сприяли розвитку ПТСР», – каже головна авторка дослідження Емма Фейсер-Ірвін. Лондонська дослідниця і сама зайнята у клінічній психології та спеціалізується на травмі й ПТСР.

Що більше травматичних подій людина переживає протягом життя, тим вищою є ймовірність розвитку посттравматичного стресового розладу, пояснює у розмові з DW Фейсер–Ірвін. Водночас, за її словами, «якщо врахувати, що йдеться про цивільне населення, а не про військових чи внутрішньо переміщених осіб або біженців, то можна припустити, що війна є суттєвим чинником розвитку та поширення ПТСР».

Колектив може пом'якшувати наслідки травми

Багато людей в Україні щодня живуть під загрозою обстрілів, стикаються з вимушеним переселенням, горем і невизначеністю, наголошує керівниця дослідження Макманус. «Попри ці обставини, багатьом вдається функціонувати та адаптуватися навіть у надзвичайно складних умовах».

За словами Фейсер–Ірвін, хоча багато людей повідомляли про травматичні переживання, далеко не в усіх вони переросли у тривалі психічні розлади. «Це свідчить про те, що дві третини населення по–іншому опрацьовують травматичні події».

На її думку, певну роль у цьому може відігравати й сильна українська національна ідентичність: «Це відчуття потужної колективної культури, коли люди разом протистоять вторгненню». Дослідження показують, що відчуття соціальної підтримки та взаємозв'язку з іншими людьми може захищати від розвитку посттравматичного стресового розладу.

«Саме тому важливо створювати таке середовище, де є підтримка. Багато людей живуть в умовах, від яких через тривалу війну вони не можуть просто втекти. Отже, потрібні не лише методи лікування ПТСР, а й соціальні програми підтримки, доступні ширшим верствам населення».

Спільне подолання травми: психологічна допомога українським жінкам, які втратили чоловіків на війні (архівне фото)
Спільне подолання травми: психологічна допомога українським жінкам, які втратили чоловіків на війні (архівне фото)
фото: Viktoria Pokatilova/DW

Такого підходу дотримується і реабілітаційний центр «Лікарів без кордонів» у Вінниці. «Коли люди приходять до нас, першим кроком стають стабілізація та відновлення внутрішніх ресурсів», – пояснює Руслана Луцик–Андрушко. Лише після того, як людина починає почуватися краще, можна переходити до опрацювання травматичних спогадів. Третім етапом стає інтеграція набутого досвіду.

«Цей підхід спрямований на те, щоб навчити людей самодопомозі, тобто того, що можна робити у стресових ситуаціях. Після перебування в центрі люди отримують своєрідний набір психологічної першої допомоги, який можуть використовувати для себе, дітей, друзів та за складних життєвих обставин».

Масштаби травматизації в Україні поки неможливо оцінити

Наразі Росія і надалі посилює атаки на Україну, і це негативно впливає на психічне здоров'я багатьох українців, каже Луцик–Андрушко. «Коли людина живе в постійному стресі й не бачить надії на покращення, це, звісно, виснажує. Людям потрібні впевненість і віра в краще майбутнє».

Тому, зазначає Фейсер–Ірвін, проведене дослідження є передусім зрізом ситуації у певному проміжку часу. Повний масштаб впливу війни на психічне здоров'я наразі ще неможливо достеменно оцінити. «Ймовірно, довгострокові наслідки стануть очевидними лише тоді, коли люди матимуть можливість опинитися в безпеці та повністю оговтатися від війни».

Жаннетт Цвінк

Читайте також:

Джерело
Теги: росія війна обстріл українці Україна населення травма психологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окремі сторони можуть бути зацікавлені в отриманні зразків українського озброєння для використання в інших збройних конфліктах
З України намагалися вивезти зразки зброї: правоохоронці розповіли подробиці
10 вересня, 17:22
Литва є членом НАТО та межує з російським Калінінградом і Білоруссю
Країна Балтії планує скасувати заборону щодо ядерної зброї на тлі загроз РФ
10 вересня, 19:31
Пінчук зазначив, що назва конференції «Ялтинська європейська стратегія» для нього насамперед пов’язана з Кримом
Мільярдер Пінчук розказав про далекобійну «ялтинську стратегію» Зеленського
12 вересня, 20:25
Майстерня наземних роботизованих комплексів
Reuters: Україна масово впроваджує наземні безпілотники для заміни піхоти на передовій
12 вересня, 04:05
Зеленський наголосив, що метою таких ударів є послаблення російських можливостей продовжувати війну проти України
Зеленський повідомив про удари по об’єктах у семи регіонах РФ (відео)
11 вересня, 16:11
Пошкоджено три приватні будинки, які загорілися після атаки
Окупанти атакували Київщину: травмовано жінку, спалахнули три будинки
21 вересня, 19:38
Новий порядок вже діє у понад 90% міських відділень
«Укрпошта» змінила правила роботи міських відділень
23 вересня, 15:51
На місці влучання почалась пожежа
РФ вдарила по об’єкту інфраструктури Запоріжжя: над містом здійнявся стовп чорного диму
28 вересня, 12:34
Наслідки ворожого удару по школі у Солом'янському районі Києва
Удар дрона по школі у Києві: з'явилася інформація про стан дітей та руйнування
1 жовтня, 10:39

Дайджест ЗМІ

Посттравматичний стресовий розлад: як війна впливає на психіку українців
Посттравматичний стресовий розлад: як війна впливає на психіку українців
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Хто кого лякає? Реакції на виступ Путіна на «Валдаї», який боїться ЗСУ
Хто кого лякає? Реакції на виступ Путіна на «Валдаї», який боїться ЗСУ
«Соромлюся спитати: а за кого ми?» У Росії тільки почалися вибори до Держдуми, а в окупації вже «проголосували»
«Соромлюся спитати: а за кого ми?» У Росії тільки почалися вибори до Держдуми, а в окупації вже «проголосували»
«Фламінго» для ударів по Криму: які цілі може вражати українська ракета
«Фламінго» для ударів по Криму: які цілі може вражати українська ракета
«Росія може перевірити НАТО вже восени»: Балтія готується до відсічі агресії
«Росія може перевірити НАТО вже восени»: Балтія готується до відсічі агресії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
133K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
101K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
81K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua