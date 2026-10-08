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Україна отримала від Німеччини зброю проти реактивних шахедів – Міноборони

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна отримала від Німеччини зброю проти реактивних шахедів – Міноборони
Міністр оборони подякував Німеччині за критично важливу підтримку
фото: Міністерство оборони України

Німецькі партнери також нарощують постачання боєприпасів для українських F-16

Україна завдяки підтримці Німеччини посилює спроможності для боротьби з російськими реактивними шахедами. Йдеться, зокрема, про оперативні поставки боєприпасів для винищувачів F-16, які використовують для захисту українського неба. Про це повідомило Міністерство оборони України, пише «Главком».

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та подальшу оборонну співпрацю.

Хмара подякував Німеччині за критично важливу підтримку. Окремо він відзначив оперативні поставки боєприпасів для F-16, які, за його словами, вже демонструють високу ефективність у боротьбі з російськими дронами.

«За підтримки партнерів розвиваємо також рішення для захисту наших міст, зокрема засоби радіоелектронної боротьби. Аналізуємо їх ефективність у протидії реактивним шахедам, масштабуємо те, що працює», – наголосив Хмара.

Українська сторона також поінформувала Німеччину про загрозу російських балістичних ударів. За словами міністра, Україна розвиває асиметричні способи протидії та вже має результати ураження російських пускових установок.

Окремо міністри обговорили потреби України для захисту критичної інфраструктури, зокрема в Києві. Одним із пріоритетів залишається збільшення поставок засобів протиповітряної оборони, включно з ракетами-перехоплювачами для систем IRIS-T.

Напередодні, 4 жовтня, Хмара під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом також говорив про реактивні дрони та балістичні ракети. Український міністр передав німецькому лідеру перелік необхідного озброєння, зокрема боєприпасів для F-16 та ракет для IRIS-T і Patriot.

За словами Хмари, окремим напрямом співпраці залишається передача Німеччині українського бойового досвіду. Також сторони працюють над розвитком оборонної промисловості та спільним виробництвом безпілотників.

Міністр оборони подякував Німеччині за послідовну підтримку та готовність знаходити рішення, які дозволяють посилювати обороноздатність України.

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Теги: Німеччина війна Україна дрон Євген Хмара Міноборони

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