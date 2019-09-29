На всесвітню кліматичну акцію вийшло понад 7 млн людей



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У Новій Зеландії тисячі жителів вийшли на кліматичний страйк

Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг

У всесвітній акції на захист клімату, що відбулася 20 та 27 вересня у всьому світі, взяло участь щонайменше сім мільйонів осіб.

Про це заявила у Facebook екологічна активістка Грета Тунберг.

Нагадаємо, Ініціаторкою кліматичних протестів є 16-річна шведська школярка Грета Тунберг, яка вже понад рік організовує акції Fridays for Future. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, який охопив сотні тисяч людей по всьому світу. 16 вересня її вшанували вищою нагородою правозахисної організації Amnesty International, а 25 вересня вона стала лауреаткою альтернативної Нобелівської премії.

«Це неймовірно! Спасибі всім, хто приєднався до кліматичних страйків, і особливо місцевим організаторам! Тиждень за майбутнє (#weekforfuture) – це одна з найбільших глобальних демонстрацій в історії! Це тільки початок!», – написала вона.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня, у Новій Зеландії десятки тисяч дітей і дорослих вийшли на мітинг за захист клімату.

Нагадаємо, Німеччина, 22 вересня приєднується до альянсу Powering Past Coal Alliance, учасники якого зобов’язалися припинити використання вугілля у якості палива.