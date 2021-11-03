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    У Британії почались випробування препарату від постковідного синдрому

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    Препарат AXA1125 зараз випробовують на 40 пацієнтах із важкою втомою після ковіду - У Британії почались випробування препарату від постковідного синдрому
    Препарат AXA1125 зараз випробовують на 40 пацієнтах із важкою втомою після ковіду
    фото: everydayhealth.com

    Засіб має допомагати пацієнтам, у яких від тривалої хвороби виникає м’язова слабкість та хронічна втома

    У Великій Британії стартувало випробування препарату, який допомагатиме хворим із постковідним синдромом. Про це повідомляє The Guardian.

    «Препарат отримав назву AXA1125. Він націлений на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є «енергетичною установкою» для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому», – йдеться у повідомленні.

    Засіб має допомагати пацієнтам, у яких від тривалої хвороби виникає м’язова слабкість та хронічна втома. Зараз його випробовують на 40 пацієнтах із важкою втомою після ковіду.

    Якщо випробування будуть успішними, вчені зможуть розробляти нові ліки для боротьби і симптомами постковідного синдрому.

    Нагадаємо, в Ізраїлі підліток помер від постковідного синдрому.

    У жовтні ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому (перелік симптомів)

    Раніше медики з’ясували, в кого з дітей найчастіше розвивається постковідний синдром.

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    Теги: здоров'я медицина Велика Британія ліки коронавірус
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    У Британії почались випробування препарату від постковідного синдрому