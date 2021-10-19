Таблетки від Covid-19 стануть доступними. ВООЗ хоче забезпечити бідні країни противірусними ліками

Уряд США вже замовив молнупіравір на 1,7 млн курсів лікування за $1,2 млрд, тобто один п'ятиденний курс обійшовся у $700

Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила забезпечити бідні країни тестами і таблетками для хворих на Covid-19 за низькою ціною. Як пише Reuters, відповідний документ поки представлений в чорновому варіанті.

Документ має відношення до програми, яка спрямована на організацію справедливого доступу бідних країн до вакцин, тестів і лікування від Covid-19.

У числі кроків, які пропонує АСТА (організована ВООЗ і партнерами для боротьби з Covid-19), – зробити так, щоб пацієнти з легким або середньої тяжкості перебігом Covid-19 могли отримати антивірусні препарати за ціною всього $10 за курс.

У документі АСТА прямо не говориться, які ліки будуть використані. Ініціатива хоче укласти до кінця листопада угоду щодо забезпечення поставок «перорального амбулаторного препарату».

Reutеrs припускає, що йдеться про молнупіравір виробництва американської Merck і її партнера Ridgeback Biotherapeutics. Це експериментальний препарат у вигляді таблеток, який може стати першими широко доступними ліками від Covid-19.

Ціна $10 за курс молнупіравіра, яку хоче забезпечити АСТА, є дуже низькою. Для порівняння, уряд США вже замовив молнупіравір на 1,7 млн курсів лікування за $1,2 млрд, тобто один п'ятиденний курс обійшовся у $700.

Тим часом з'ясувалося, що у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.

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