Українські вчені винайшли пероральну Covid-вакцину

Препарат вирощений на дріжджах і наразі аналогів українському проєкту у світі не існує

Українські вчені з львівського Інституту біології клітин винайшли пероральну вакцину від коронавірусу, яка може використовуватись у вигляді таблетки, спрею чи мікстури. Вакцину буде випробувано у лабораторії Гданська (Польща). Про це повідомляє Радіо Свобода.

Торік у вересні Інститут біології клітин НАН України у Львові отримав ґрант близько 10 мільйонів гривень на розробку вакцини від коронавірусної інфекції. Львівські біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів. Проєкт, розрахований на півтора року, на стадії завершення. Дослідження проводять у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

«Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок «шипа». Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл. Тобто ми сподіваємось, що ми отримали вірусоподібні частинки, неінфекційні, бо там немає неклеїнової кислоти. Зараз експерименти по визначенню імуногенності різних препаратів – на завершальному етапі у Польщі. Ми думаємо, що вони імуногенні», – пояснює керівник Інституту біології клітин у Львові, академік Андрій Сибірний.

Перевірку проводять на звичайних мишах у Польщі. Результат буде відомий через два-три тижні. Далі польські науковці продовжать експеримент уже на трансгенних мишах, які вразливі на людський коронавірус. Їх заражатимуть вірусом і вводитимуть вакцину. Львівський інститут закуповує мишей у США, вартість однієї – 180 євро, а їх потрібно десятки.

«В Україні немає жодної лабораторії, яка розмножує коронавірус. Інститут у Гданську займається імуногенністю, потім проситимемо колег у Кракові провести експеримент на трансгенних мишах після зараження коронавірусом. Бо це єдина лабораторія у Польщі, яка розмножує коронавірус. Не знаю, чи до кінця року завершимо дослідження на трансгенних мишах. Ми вважаємо, що наша вакцина – ефективна. Зараз залежимо від результату. На перевірці вакцини на мишах наш проєкт завершується. Далі – наступний етап. Дуже сумніваюсь, що Україна доведе справу з нашою розробкою, якщо вона буде успішною, на випуск очищених білків. Тому що це дорого і немає технології. Вакцину потрібно зареєструвати, а отримати міжнародний сертифікат надзвичайно складно. Китай цього досі не може зробити», – зауважив академік Андрій Сибірний.

Коли лабораторне дослідження покаже ефективність вакцини, її ще необхідно протестувати на приматах і добровольцях.

Допоки у Польщі тривають дослідження української вакцини, львівські біологи подали ще одну наукову працю на черговий ґрантовий проєкт. А це друга вакцина від коронавірусу, яку можна виготовити, як спрей, мікстуру чи таблетки. Її основа, як пояснили працівники інституту, це гуманізовані дріжджі, на поверхні яких частинки клітини «шипа» вірусу. Щоб отримати цю вакцину у великій кількості, потрібно виростити лише клітини дріжджів. А для цього використовують прості колби.

«Вакцина – це очищені вірусні білки. В Україні немає технології промислового випуску очищених генно-інженерних білків. Вся субстанція привозиться з-за кордону. Наш новий проєкт – це зробити пероральну вакцину, яка може використовуватись, як таблетка, мікстура чи спрей. Вона собою становить неочищений білок, просто дріжджові клітини, до яких прикріплені на зовні вірусні білки. Ми принципово довели, що можна отримати дріжджі гуманізовані, з яких на зовні прикріплені білки «шипа» коронавірусу», – говорить академік Андрій Сибірний.

Новий препарат на імуногенність львівські науковці теж досліджуватимуть у Польщі, якщо отримають черговий ґрант від Національного фонду досліджень.

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